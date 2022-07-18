Путин: уровень бедности в России снижается, но недостаточно быстро

Президент России Владимир Путин обратил внимание чиновников на недостаточно высокие темпы снижения уровня бедности в стране. Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«По итогам прошлого года этот уровень снизился до 11%. Да, продвижение, конечно, есть, но его темпы, скорость, очевидно, недостаточны», — приводит слова Владимира Путина «Комсомольская правда».

Глава государства добавил, что именно снижение уровня бедности — основная цель российских нацпроектов.

Напомним, при расчетах бедными считаются те семьи, где среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума.

Как рассказала замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина, в России с таким низким доходом больше всего тех, у кого есть дети. Поэтому в первоочередном порядке помощь направляется именно им.