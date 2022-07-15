Путин увеличил налог для «Газпрома» на 1,248 трлн рублей

Сумма совпадает с размером дивидендов, которые компания отказалась выплатить акционерам по итогам 2021 года.
Теперь компания обязана отдать эти средства в российский бюджет. Минфин ранее заявил, что инициатива объясняется высокими ценами на газ в Европе, пишет Lenta.ru.
Дополнительные расходы снизят чистую прибыль компании в этом году на 323 млрд рублей, считают эксперты. Еще в феврале Минфин утверждал, что не будет повышать налоговую нагрузку на «Газпром», несмотря на рекордную прибыль компании.
30 июня стало известно, что акционеры компании решили не выплачивать дивиденды за 2021 год. Акции «Газпрома» упали из-за этого на треть. Основные индексы российского фондового рынка на торгах 30 июня резко упали.