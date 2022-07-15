Путин увеличил налог для «Газпрома» на 1,248 трлн рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит увеличить в этом году поступления от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для «Газпрома» на 1,248 трлн рублей за три месяца за счет надбавки к налогу, сообщает РИА Новости.