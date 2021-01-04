Ракшин, Отмашкин, Гатилов. Стало известно, кто больше всех платит налогов в бюджет Барнаула

Строительная компания «Главалтайстрой», коммунальная «Росводоканал Барнаул» и федеральная «РЖД» — крупнейшие налогоплательщики в бюджет Барнаула. Это следует из информации, опубликованной городским комитетом по финансам. В число самых крупных вошли такие четыре компании семьи предпринимателя Александра Ракшина, еще две строительных компании, два завод и одно муниципальное предприятие.

Более 40 млн рублей

Вот тройка самых крупных налогоплательщиков платит в бюджет Барнаула, от которых поступает более 40 млн рублей в год.

Это «Главалтайстрой» — компания, связанная с Владимиром Отмашкиным, руководителем ИСК «Союз», «Барнаульский водоканал» — дочка федеральной структуры «РВК-инвест» (близкая к известному бизнесмену Михаилу Фридману).

В этой же группе РЖД — акционерное общество, 100% которого принадлежит государству.

Владимир Отмашкин. Дмитрий Лямзин

20−40 млн рублей

Здесь две позиции занимают компании семьи Александра Ракшина — «Розница К-1» и ПКФ «Мария-Ра», третью — завод «Барнаултрансмаш».

Совладелец компании «Мария-Ра» Александр Ракшин выступил на «Мужском клубе» Дмитрий Лямзин

10−20 млн рублей

Из шести налогоплательщиков, от которых поступают суммы в диапазоне от 10 до 20 млн рублей, две вновь занимают компании семьи Александра Ракшина — «Первый» и «Розница».

В эту же группу входят две строительных компании — «Жилищная инициатива» СЗ «Строительная инициатива» Юрия Гатилова.

Еще две позиции занимают компания «НОРТЕК» (шинный завод) и барнаульский МУП «Горэлектротранс».

Юрий Гатилов , генеральный директор компании «Жилищная инициатива». Дмитрий Лямзин

Сколько всего заплатят в бюджет

Власти Барнаула рассчитывают, что в 2021 году в бюджет города поступит 15,5 млрд рублей. 53% из них — трансферты из вышестоящих бюджетов.

Информация опубликована в брошюре «Бюджет для граждан» на 2021 год, подготовленной комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула.