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Экономика
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«Росгосстрах» сообщил о планах по интеграции СК «Пульс» во второй половине 2024 года

СК «Росгосстрах» вынесла на рассмотрение Совета директоров на 22 апреля 2024 года вопрос по порядку присоединения к ней дочернего общества СК «Пульс». По плану интеграция произойдет во второй половине этого года.

Основной целью присоединения «Пульса» является объединение опыта двух компаний для стратегического изменения и цифровизации бизнес-модели «Росгосстраха» с сохранением и тиражированием лучших решений.

«Росгосстрах» показывает максимально сбалансированный прирост сборов по всем бизнес-линиям (корпоративному страхованию, включая медицину, моторным видам, личному страхованию) и поддерживает стабильно высокий результат по флагманскому виду — страхования имущества физических лиц. Мы — мультиканальный страховщик, у которого самая широкая в России агентская сеть сочетается с корпоративными, партнёрскими и онлайн продажами. Присоединение компании «Пульс» — это серьезное усиление наших позиций в цифровых продажах, что дает «Росгосстраху» хороший задел для развития в новом сегменте более молодых клиентов. Переход лицензии и цифровых разработок «Пульса» нужен для их использования при создании целевой ИТ-архитектуры «Росгосстраха». Юридическое присоединение также позволит добиться максимального эффекта в части оптимизации расходов за счет синергии функций, — комментирует Генеральный директор СК «Росгосстрах» Максим Шепелев.

Цифровая страховая «Пульс» присоединилась к группе «Росгосстрах» летом 2023 года. По итогам прошлого года компания привлекла более 305 000 клиентов, собрала рекордную премию 1 192 млн рублей и вошла в ТОП-50 страховщиков по объему собранных премий за исключением страховщиков жизни. «Пульс» предлагает более 10 видов продуктов, включая страхование домов, квартир, спортсменов, туристов, питомцев, полисы от несчастных случаев, критических заболеваний, укусов клещей и диких животных, ипотечные страховки и защиту поездок на «Велобайке». Оформление полисов и урегулирование страховых случаев происходит онлайн — без бумаг и поездок в офис. Периодичность оплаты и параметры продуктов настраивает сам пользователь.

Два года слаженной работы над развитием продуктов, технологий и клиентских путей вывели компанию «Пульс» в лидеры по росту количества клиентов на рынке онлайн страхования. Внутренний индекс удовлетворенности страхователей компании составляет 4,9 из 5, что говорит об исключительности подхода к обслуживанию. Уникальные разработки и лучшие практики станут отличным дополнением к надежности и вековому опыту «Росгосстраха», помогая ему совершить качественный рывок в цифровизации и стать более гибким и удобным для наших 7 млн клиентов по всей России, — добавила Ольга Крымова, член правления СК «Росгосстрах», генеральный директор СК «Пульс».

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