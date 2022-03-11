Россельхознадзор вернул в Казахстан 15 тонн замороженной рыбы

Сотрудники Россельхознадзора в Омской области нашли грубые нарушения при перевозке партии замороженной рыбы из Казахстана в Россию, сообщает «Интерфакс»

В пункте принятия уведомлений «Исилькульский» досмотрели автомобиль, в котором гражданин Казахстана перевозил партию мороженого судака, щуки и леща общим весом 14 т 998 кг.

Груз следовал из Аральска (Казахстан) в Омск с необходимыми товарно-транспортными документами и ветеринарными сертификатами Таможенного союза.

Однако при этом специалисты выяснили, что перевозка рыбы осуществлялась с нарушением температурного режима: в соответствии с нормами температура не должна превышать -18 градусов, но по факту составляла — 14, что является нарушением норм установленного техрегламента.

«Кроме этого, установлено, что груз перевозился в контейнере, не прошедшем перед погрузкой мойку и дезинфекцию, также была нарушена целостность упаковки рыбной продукции — полипропиленовых мешков», — отмечается в сообщении ведомства.

Груз вернули на территорию Казахстана.

Ранее Россельхознадзор упростил порядок ввоза импортных товаров.