Россия оказалась в списке стран с высоким доходом

По сообщению РБК, в 2022 году Всемирный банк признал Россию страной с уровнем доходов выше среднего. Тогда валовой национальный доход на душу населения составил 12 830 долларов. Чтобы перейти в более высокую категорию, России нужно было преодолеть отметку в 14 005 долларов, что и произошло по итогам 2023 года.
Эксперты связывают это изменение со значительным ростом военных расходов, а также с восстановлением торговли (+6,8 % год к году), финансового сектора (+8,7 %) и строительства (+6,6 %).
В категорию стран с высоким уровнем дохода также перешли Болгария и Палау.
Украина, Алжир, Иран и Монголия переместились из категории стран с доходом ниже среднего в группу государств с уровнем дохода выше среднего.
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