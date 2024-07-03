3 июля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика

Россия оказалась в списке стран с высоким доходом

Эксперты Всемирного банка повысили статус России до страны с высоким уровнем дохода населения. В 2023 году валовой национальный доход на душу населения в РФ достиг 14 250 долларов.

Деньги.
Деньги.
Unsplash

По сообщению РБК, в 2022 году Всемирный банк признал Россию страной с уровнем доходов выше среднего. Тогда валовой национальный доход на душу населения составил 12 830 долларов. Чтобы перейти в более высокую категорию, России нужно было преодолеть отметку в 14 005 долларов, что и произошло по итогам 2023 года.

Эксперты связывают это изменение со значительным ростом военных расходов, а также с восстановлением торговли (+6,8 % год к году), финансового сектора (+8,7 %) и строительства (+6,6 %).

В категорию стран с высоким уровнем дохода также перешли Болгария и Палау.

Украина, Алжир, Иран и Монголия переместились из категории стран с доходом ниже среднего в группу государств с уровнем дохода выше среднего.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Лига КВН, концерт, дискотека
Суперхиты для гурманов
Фестиваль воздушных змеев в Барнауле
Семейный праздник «Лучше всех»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость