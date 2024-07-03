Россия оказалась в списке стран с высоким доходом

Эксперты Всемирного банка повысили статус России до страны с высоким уровнем дохода населения. В 2023 году валовой национальный доход на душу населения в РФ достиг 14 250 долларов.

По сообщению РБК, в 2022 году Всемирный банк признал Россию страной с уровнем доходов выше среднего. Тогда валовой национальный доход на душу населения составил 12 830 долларов. Чтобы перейти в более высокую категорию, России нужно было преодолеть отметку в 14 005 долларов, что и произошло по итогам 2023 года.

Эксперты связывают это изменение со значительным ростом военных расходов, а также с восстановлением торговли (+6,8 % год к году), финансового сектора (+8,7 %) и строительства (+6,6 %).

В категорию стран с высоким уровнем дохода также перешли Болгария и Палау.

Украина, Алжир, Иран и Монголия переместились из категории стран с доходом ниже среднего в группу государств с уровнем дохода выше среднего.

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