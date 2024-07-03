3 июля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика

Стало известно, кто более финансово грамотен в России

В России 56% мужчин считают, что контролируют покупки, 35% женщин заявляют, что умеют управлять финансами, сообщает lenta.ru

Копилка. Деньги.
Копилка. Деньги.
unsplash.com

46% женщин и 38% мужчин считают, что у них есть склонность к необдуманным покупкам.

Женщины намного легче мужчин расстаются с деньгами. Например, в июне этого года спа-услуги купили на 60% больше, по сравнению с прошлым годом. С одеждой так же обстоят дела. Число покупательниц выросло на 43%.

Но на хобби мужчины тратятся намного больше, чем женщины. Покупки для рыбалки и охоты выросли на 54%.

Россияне считают, что финансовая грамотность партнера очень важна. Женщины заявили, что нужно интересоваться финансовым положением мужчины на первых этапах знакомства.

Среди опрошенных мужчин, каждый пятый назвал себя экономным. Около 30% из них заявили, что будут очень недовольны, если их женщина будет много тратить.

Понятие жадность различается у сильного и прекрасного пола представителей. Мужчины считают жадностью, когда девушка живет за счет своего партнера, когда как женщины считают жадными тех мужчин, которые не готовы тратиться на подарки.

Ранее сообщалось, что 37% сибиряков считают, что нужно контролировать траты близких.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Лига КВН, концерт, дискотека
Суперхиты для гурманов
Фестиваль воздушных змеев в Барнауле
Семейный праздник «Лучше всех»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость