Стало известно, кто более финансово грамотен в России

В России 56% мужчин считают, что контролируют покупки, 35% женщин заявляют, что умеют управлять финансами, сообщает lenta.ru

46% женщин и 38% мужчин считают, что у них есть склонность к необдуманным покупкам.

Женщины намного легче мужчин расстаются с деньгами. Например, в июне этого года спа-услуги купили на 60% больше, по сравнению с прошлым годом. С одеждой так же обстоят дела. Число покупательниц выросло на 43%.

Но на хобби мужчины тратятся намного больше, чем женщины. Покупки для рыбалки и охоты выросли на 54%.

Россияне считают, что финансовая грамотность партнера очень важна. Женщины заявили, что нужно интересоваться финансовым положением мужчины на первых этапах знакомства.

Среди опрошенных мужчин, каждый пятый назвал себя экономным. Около 30% из них заявили, что будут очень недовольны, если их женщина будет много тратить.

Понятие жадность различается у сильного и прекрасного пола представителей. Мужчины считают жадностью, когда девушка живет за счет своего партнера, когда как женщины считают жадными тех мужчин, которые не готовы тратиться на подарки.

Ранее сообщалось, что 37% сибиряков считают, что нужно контролировать траты близких.

Самое важное - в нашем Telegram-канале