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Экономика

Россиян предупредили о подорожании одежды и обуви

Генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс заявила, что в 2022 году цены на одежду и обувь подрастут на 15−25 процентов, пишут РИА «Новости».

Домашняя одежда.
Домашняя одежда.
unsplash.com

По мнению эксперта, рост цен связан с увеличением затрат производителей и волатильностью рубля.

«Средний рост цен на одежду и обувь в 2021 году составил 15−25%. Наиболее активно выросли цены в премиальном сегменте товаров — на 20−30%, в среднем сегменте — на 15−25% и в массовом сегменте — на 10−15%. Исходя из существующих трендов и состояния международной политики, показатели роста цен в 2022 году будут не ниже 2021-го», — считает Лебсак-Клейманс.

Также она заявила, что рост цен на одежду и обувь — общемировой тренд. На подорожание влияет мировой рост цен на все виды сырья и транспортировку.

Ранее стало известно, что Алтайский край вошел в лидеры по росту цен в России. По итогам 2021 года инфляция в регионе составила 10,2% - поэтому он вошел в пятерку субъектов по росту цен.

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