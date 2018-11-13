Россиян разозлила идея передать невостребованные вклады в бюджет

Многие посчитали это очередным способом обобрать население страны.

«А может, уже пора ходить по домам и отбирать все деньги, которые лежат в кошельках и „не востребованы“», «Из книги „Как шарить по карманам населения не привлекая его внимания“», — написали одни.

Другие отметили, что уже сейчас следует снимать деньги со счетов: «Граждане! Мне кажется, нужно успеть снять вклады. А то думские их присвоят». Третьи попытались пошутить: «Предлагаю офшорные вклады депутатов передавать в бюджет России», пишет ura.ru.

Изъятие денег с невостребованных вкладов касается также держателей ценных и участников акционерных обществ, которые никак себя не проявляют, пояснил ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

Рассмотреть этот вопрос парламентарии планируют в 2019 году. Речь идет о вкладах, по которым не было движения средств свыше трех лет.

Невостребованным могут назвать счет, если его владелец умер, лишился свободы или срочно эмигрировал.

Между тем объем невостребованных вкладов в российских банках крайне мал и не является значимой проблемой; создавать специальный госфонд для их хранения нецелесообразно, заявил РИА Новости главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

Аксаков позже заявил, что Госдума, скорее всего, отклонит инициативу по изъятию невостребованных вкладов в бюджет.

По данным Банка России на 1 октября 2018 года, общий объем вкладов населения в банках составляет 27,04 триллиона рублей.