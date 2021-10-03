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Экономика

Россиянам не советуют заранее закупать отечественное шампанское к Новому году

Директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал «Прайму», на сколько вырастут цены на шампанское в декабре.

Новый год. Шампанское.
Новый год. Шампанское.
СС0

Остапкович отметил, что сейчас нет причин закупаться шампанским заранее.

По прогнозу эксперта, подорожание напитка ожидается в пределах инфляции — на 7−10%. Кроме того, производители заранее готовятся к повышению спроса перед праздниками, наращивая выпуск продукта.

«Сначала надо собрать виноград, получить из него сок, потом его необходимо подвергнуть обработке — все это происходит в определенные временные сроки, их нельзя ускорить, отложить или перенести. Технология производства шампанского диктует свои условия, которые необходимо соблюдать. Поэтому резко нарастить его выпуск довольно проблематично», — пояснил Остапкович.

Что касается импортных игристых вин, их стоимость определяет курс рубля, который зависит от цены на энергоресурсы.

Однако эксперт подчеркнул, что на рынке углеводородов сейчас все хорошо и пока что не предвидится резких колебаний с курсом.

Ранее французский Комитет вин Шампани призвал приостановить поставки шампанского в Россию

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