Россиянам рассказали, что будет с накопительными пенсиями

Сенатор Елена Бибикова рассказала « Парламентской газете », что институт накопительных пенсий в России пока не совсем урегулирован.

Бибикова подчеркнула, что развивать накопительную пенсию пока не получится, поскольку она заморожена.

Напомним, в декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин разрешил заморозить пенсии в реальном выражении на ближайшие 10 лет. Что касается «накопительных», то их заморозят до 2023 года.

«Есть закон о накопительных пенсиях, но отчисления в системе обязательного пенсионного страхования на накопительные счета не осуществляются — с 2014 года проводится так называемая заморозка», — отметила зампред комитета Совфеда по соцполитике.

На этой неделе Госдума планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, предполагающий продление такой заморозки.

«Думаю, это решение будет поддержано, однако делать это до бесконечности нельзя. Тема находится на контроле правительства, уже предлагалось несколько вариантов решения, но окончательного алгоритма не выработано», — пояснила Бибикова.

По мнению сенатора, накопительная пенсия должна быть не в рамках обязательной пенсионной системы, а добровольной или корпоративной.

Ранее россияне рассказали, что не хотят «умирать на работе» и желают раньше уйти на пенсию, но многим «нечего будет кушать».