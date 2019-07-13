Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 июля 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Российские предприниматели недовольны высокой коррупцией и низким благосостоянием граждан

Условия для ведения бизнеса в стране складываются неблагоприятно. Однако расставаться со своим делом российские предприниматели не намерены. Таковы основные выводы свежего исследования ВЦИОМ под названием «Бизнес в России: взгляд изнутри».

Магазин "Тереза" на улице Георгиева закрыт.
Магазин "Тереза" на улице Георгиева закрыт.

Итоги опросов российских предпринимателей оказались удручающими для власти. 71% владельцев бизнеса полагают, что условия для его дальнейшего развития неблагоприятные.

80% опрошенных считают, что государство не уделяет достаточное внимание для разработки мер поддержки предпринимательства. Противоположное мнение высказали лишь 15% опрошенных.

Главными негативными факторами бизнесмены считают: низкое благосостояние граждан (81%), коррупцию (72%), уровень цен на энергоносители (71%), работу контрольно-надзорных органов (63%), низкий уровень защиты интересов собственника в судах (62%), нормативно-правовое регулирование в сфере бизнеса (61%).

Более половины опрошенных предпринимателей уверены в том, что состояние делового климата в стране либо однозначно ухудшится, либо «скорее ухудшится». В благоприятное развитие событий верят лишь 20% опрошенных.

Напомним: в конце прошлого года аналогичный опрос предпринимателей был проведен в Алтайском крае. 41% опрошенных тогда заявили, что условия ведения бизнеса оценивают как «неблагоприятные», а 43% полагали, что ситуация ухудшилась.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость