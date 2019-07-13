Российские предприниматели недовольны высокой коррупцией и низким благосостоянием граждан

Условия для ведения бизнеса в стране складываются неблагоприятно. Однако расставаться со своим делом российские предприниматели не намерены. Таковы основные выводы свежего исследования ВЦИОМ под названием «Бизнес в России: взгляд изнутри».

Итоги опросов российских предпринимателей оказались удручающими для власти. 71% владельцев бизнеса полагают, что условия для его дальнейшего развития неблагоприятные.

80% опрошенных считают, что государство не уделяет достаточное внимание для разработки мер поддержки предпринимательства. Противоположное мнение высказали лишь 15% опрошенных.

Главными негативными факторами бизнесмены считают: низкое благосостояние граждан (81%), коррупцию (72%), уровень цен на энергоносители (71%), работу контрольно-надзорных органов (63%), низкий уровень защиты интересов собственника в судах (62%), нормативно-правовое регулирование в сфере бизнеса (61%).

Более половины опрошенных предпринимателей уверены в том, что состояние делового климата в стране либо однозначно ухудшится, либо «скорее ухудшится». В благоприятное развитие событий верят лишь 20% опрошенных.

Напомним: в конце прошлого года аналогичный опрос предпринимателей был проведен в Алтайском крае. 41% опрошенных тогда заявили, что условия ведения бизнеса оценивают как «неблагоприятные», а 43% полагали, что ситуация ухудшилась.