Российский миллиардер похвалил США

Это — Олег Дерипаска, указывает Газета.Ru. А похвалил за действия ФРС в отношении процентной ставки. По мнению миллиардера, это "не только фактическое удешевление кредита, но и сигнал для планирования своих решений в 2024-м».

ФРС сохранила процентную ставку на уровне 5,25-5,5 процента годовых. А на следующий год планируется понижение.

ФРС выполняет функции центробанка.

Ранее о железном занавесе и жесточайшем кризисе публично заявил российский миллиардер. В марте 2022 года Дерипаска спрогнозировал, что Россию ждет жесточайший кризис минимум на три года из-за событий на Украине.

Также Дерипаска призывал закончить «весь этот госкапитализм». И заявил о необходимости менять экономическую политику.