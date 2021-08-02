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Экономика

Рост цен на еду Собянин объяснил нехваткой мигрантов

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью РБК, что дефицит мигрантов стал одной из причин инфляции в России.

Мигранты.
Мигранты.
Пресс-служба ФМС по городу Москве

Собянин отметил, что возникшая в пандемию нехватка рабочей силы привела к подорожанию услуг, а затем к росту цен в торговле и других сферах.

«Действительно, возник дефицит рабочей силы. И достаточно большой. Я думаю, тысяч 200, наверное. Частью в ЖКХ, частью в сфере услуг и торговле, частью на стройке и так далее. Это потянуло за собой увеличение стоимости рабочей силы и все остальное тоже начало расти. Потому что, когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит. Поэтому мы и видим усиление инфляции», — объяснил он.

Однако, по его словам, сейчас бизнес адаптируется к этой проблеме, а объемы работ начинают расти.

Также в интервью Собянин на 600 млрд рублей оценил потери Москвы от пандемии.

Накануне в Алтайском крае депутат прошелся по овощным рядам и сказал, как спасти народ от удорожания моркови и капусты.

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