Рост вопреки. Во что вкладываются инвесторы в Алтайском крае

В новых макроэкономических реалиях в Алтайском крае сохраняется положительная динамика инвестиций. Так, по предварительной оценке по итогам 9 месяцев 2022 года объем инвестиций в основной капитал составил около 84,0 млрд. рублей. Для сравнения, в прошлом году за этот же период он составил 71,9 млрд. рублей.

Рост инвестиционной активности связан с расширением региональной системы поддержки бизнеса, применением инструментов «инфраструктурного меню», финансированием проектов Фондом развития Алтайского края, предоставлением льгот для инвесторов в рамках действующих преференциальных режимов (ОЭЗ, ТОСЭР) и их дальнейшим совершенствованием, реализацией пула масштабных инвестиционных проектов.

Напомним, что в июне 2022 года на полях XXV Петербургского международного экономического форума инвесторы подписали соглашения о реализации в крае инвестиционных проектов на сумму более 20 млрд. рублей, а на VII Восточном экономическом форуме в сентябре этого же года — на сумму более 6 млрд. рублей.

Сейчас в крае завершается проектирование линейного элеватора стоимостью около 5 млрд. рублей, рассчитанного на единовременное хранение 200 тысяч тонн зерна и с оборотом 500 тысяч тонн продукции в год. Договоренности о реализации крупного инвестиционного проекта в Бийске с компанией «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» были достигнуты на Восточном экономическом форуме.

Практические совместные шаги по реализации проекта сделаны в августе текущего года. Тогда правительство Алтайского края приняло решение о предоставлении инвестору земельных участков под строительство общей площадью 61,6 га в аренду без проведения торгов.

За счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов в 2022—2024 годах в крае профинансируют 25 мероприятий по созданию или развитию значимых для социально-экономического развития территорий региона объектов транспортной и инженерной инфраструктуры на сумму 12,3 млрд. рублей. Реализация мероприятий позволит привлечь более 38,3 млрд. рублей внебюджетных инвестиций, а общий объем инвестиций составит 50,6 млрд. рублей.

Федеральный проект «Профессионалитет» реализуют вместе с меланжистами. Источник: www. alt-prom.ru

Еще почти 690 миллионов рублей будет направлено на реализацию семи мероприятий за счёт реструктуризации полученных ранее бюджетных кредитов. Создание объектов инфраструктуры обеспечит необходимые условия для реализации инвестиционных проектов совокупной стоимостью более 5,7 млрд. рублей.

На реализацию проектов в сфере ЖКХ Алтайского края в 2022 году будет выделено 2,9 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. Это стало возможным благодаря решениям, которые были приняты на федеральном уровне.

В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края на 2020−2024 годы, в текущем году за счет средств федерального и краевого бюджетов Фонда развития Алтайского края вырос на 191,9 млн. рублей. В 2023—2024 годы ожидается увеличение объема Фонда еще на 404,0 млн. рублей — общая стоимость инвестиционных проектов, поддержанных Фондом к 2024 году, составит 7,5 млрд рублей.

Предприятие «Сибирь-Полиметаллы». Источник: altairegion22.ru

Рост инвестиций продолжается и за счет реализации начатых ранее инвестиционных проектов. Наиболее капиталоемкие из них это:

реализация многомиллиардных проектов компании «Сибирь-Полиметаллы» по освоению Корбалихинского месторождения и реконструкции Рубцовской обогатительной фабрики;

комплексное развитие Барнаульской производственной площадки компании «БТК Текстиль». В рамках этого проекта предприятию одобрили льготный займ в размере 3,3 млрд. рублей на приобретение оборудования по линии Фонда развития промышленности РФ. В октябре 2022 года инвестор начал строительство нового производственного корпуса отделочной фабрики;

строительство молочной фермы «Блиновское» на 2650 дойного стада. В настоящее время строительная готовность объекта превышает 70%, в проект направлено порядка 4 млрд. рублей. Запуск животноводческого комплекса запланирован на следующий год;

развитие птицеводческого кластера компании «Куриное Царство» в Алтайском крае. Инвестор уже построил шесть новых птичников , в декабре планируется их ввод в эксплуатацию.

Активными темпами развиваются механизмы государственно-частного партнерства. В настоящее время в Алтайском крае на территории восьми городов и 16 муниципальных районов реализуется 47 проектов на принципах государственно-частного партнерства, в том числе действуют 36 концессионных соглашений, восемь энергосервисных контрактов и три инвестиционных соглашения в сфере здравоохранения.

Общий объем инвестиций по проектам составляет 7,3 млрд рублей Из них более 90% - средства частных партнеров. Активнее всего механизмы государственно-частного партнерства применяются в сферах теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства, где действуют 29 концессионных соглашений на сумму инвестиций в 5 млрд. рублей. Наиболее капиталоемкие соглашения в указанной сфере реализуются на территории Барнаула и Рубцовска и направлены на модернизацию объектов теплоснабжения этих городов.

«Алтайский бройлер», входящая в группу «Черкизово». Источник: Дмитрий Лямзин

В настоящее время в Правительстве Алтайского края находятся на рассмотрении четыре частных концессионных инициативы: три — по созданию объектов ТКО и одна — в сфере спорта по строительству центра настольного тенниса.

В соответствии с поручением президента для дальнейшего совершенствования инвестиционной среды в Алтайском крае проводится внедрение системы поддержки новых инвестиционных проектов — регионального инвестиционного стандарта. В рамках данной работы разработаны пять элементов системы:

создан Инвестиционный комитет Алтайского края — коллегиальная площадка для оперативной коммуникации инвесторов со структурами власти в рамках досудебного урегулирования конфликтов или споров,

утвержден в новой редакции Устав агентства развития региона — КАУ «Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций». Это специализированная организация , которая занимается привлечением и консультированием инвесторов , а также сопровождает их проекты.

которая занимается привлечением и консультированием инвесторов а также сопровождает их проекты. утверждена инвестиционная декларация Алтайского края — документ , содержащий необходимую инвесторам информацию для принятия решений о вложениях в региональные проекты: приоритеты и цели развития региона , его конкурентные преимущества и меры поддержки инвесторов.

содержащий необходимую инвесторам информацию для принятия решений о вложениях в региональные проекты: приоритеты и цели развития региона его конкурентные преимущества и меры поддержки инвесторов. разработаны алгоритмы действий инвесторов по прохождению административных процедур — Свод инвестиционных правил;

утвержден Регламент подготовки информации и ее размещения на Инвестиционной карте Алтайского края , обеспечен перенос интерактивной Инвестиционной карты Алтайского края на актуальную геоинформационную платформу.

Внедрение Регионального инвестиционного стандарта осуществляется под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова во взаимодействии с ведущими деловыми объединениями, такими как: Деловая Россия, Торгово-промышленная палата и Российский союз промышленников и предпринимателей. Региональные подразделения этих объединений уже провели экспертизу разработанных в крае нормативных документов и инструментов. По ее итогам работа Правительства Алтайского края по внедрению Стандарта оценивается положительно. В ближайшее время предстоит оценка Федерального совета деловых объединений.