РСХБ на Алтае профинансировал АПК на 6 млрд рублей с начала года.

В разгар полевых работ этого года Алтайский филиал Россельхозбанка поделился результатами поддержки региональных аграриев. Только с начала текущего года Алтайский филиал РСХБ выдал предприятиям агропромышленного комплекса кредитов на общую сумму свыше 6,4 млрд рублей, что на 1,8 млрд или на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 90% от общего объема выдач приходится на льготное финансирование. На сезонные работы аграрии Алтая взяли порядка 4 млрд рублей.

Нормально отсеялись, планы, которые ставили себе в хозяйстве выполнили, структуру не изменили. На сегодняшний день ведем уход за посевами. В этом году, как обычно, брали в Россельхозбанке льготный кредит на сезонные работы и еще взяли долгосрочный - на покупку нового опрыскивателя. На погоду не надеемся, сами делаем, что можем для хорошего урожая, — рассказал глава КФХ из с. Контошино Анатолий Иванов.

Инвестиционный кредит на покупку сельскохозяйственной техники или оборудования под его залог один из наиболее популярных инструментов для обновления техники. Только за последние два года объем предоставленных Россельхозбанком кредитов аграриям региона по этой программе превысил 7 млрд рублей. Подать заявку можно дистанционно, через нашу цифровую платформу Своё Фермерство, где представлены различные возможности для развития аграрного бизнеса, — отметил директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Кредит с льготным периодом погашения на покупку или ремонт техники, нежилых зданий, на приобретение скота и сельскохозяйственных участков выдается на срок до 10 лет. В залог идет приобретаемая техника или имущество. Возможно предоставление кредита без первоначального взноса, установление индивидуального графика погашения и отсрочка по погашению основного долга до 1 года. Кредитование ведется по ставке до 5% годовых. Недавно появилась возможность предоставления кредитных средств в полном объеме, до осмотра и перехода права собственности на приобретаемую технику и оборудование, которое планируется к продаже, но еще не изготовили и не поставили получателю. Полный перечень документов на сайте Россельхозбанка .

Кроме этого, действует «горячая линия» для оперативного рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением сельхозпроизводителям кредитной поддержки при осуществлении мероприятий по подготовке и своевременному проведению сезонных работ. Единая справочная служба доступна по телефону 8 800 100 0 100 (звонок по России бесплатный), на сайте банка rshb.ru в разделе «Кредитные продукты на проведение сезонных работ» или письмом на официальный электронный почтовый адрес office@rshb.ru с пометкой «Сезонные работы».

АО «Россельхозбанк»