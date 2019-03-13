С отъезжающей крышей: «Алтайвагон» презентовал неординарные для России модели

12 марта в Новоалтайске «Алтайвагон» представил две новые модели вагонов — рефрижератор и сочлененный вагон с раскрывающейся крышей. Оба не имеют аналогов в России. Также на предприятии продемонстрировали инновационную тележку для вагонов, которую гендиректор Дмитрий Медведев назвал «большой победой» завода.

В чем уникальность разработок

1. Сочлененный вагон с раскрывающейся крышей

Обычно вагон — это кузов на двух колесных тележках. Новая разработка «Алтайвагона» не такая. Она выглядит так, словно инженеры «срастили» два вагона: новинка состоит из двух частей (секций), которые стоят на трех тележках. Средняя тележка одновременно служит двум секциям, которые соединяет так называемый узел сочленения.

У каждой секции сдвигается крыша. Это позволяет загружать их с крана (что невозможно сделать с обычным закрытым вагоном), и в то же время не бояться, что снег или дождь по дороге испортят товар (как в случае с открытыми вагонами).

Презентация новых моделей на «Алтайвагоне». Altapress.ru

Зачем понадобилось сочленять по сути два вагона в один? Во многом это связано с тарифами РЖД, объясняют заводчане. Дело в том, что в такой двухсекционный вагон можно поместить 93 тонны грузов, тогда как в обычный — до 67. А платить при этом не за два вагона, а за один. Так грузоотправитель и перевозчик будут экономить свои деньги.

Возить в таком вагоне можно все, что угодно — продукты, муку, бумагу, лес, металлопрокат и т.д. И даже контейнеры.

Презентация новых моделей на «Алтайвагоне». Altapress.ru

Это собственная разработка «Алтайвагона». Завод нашел инвестора, который профинансировал создание таких вагонов и готов купить 1−3 тыс. штук.

Дмитрий Медведев,

гендиректор «Алтайвагон»:

Это решение будущего. Не массовый продукт. Он для тех, кто думает об эффективности использования вагонов.

2. Вагон-рефрижератор

В России никто не выпускает вагоны для перевозки скоропортящихся товаров, утверждает Дмитрий Медведев. Во всяком случае на профессиональном уровне. Есть те, кто утепляет обычные вагоны, устанавливает на них китайские охладители, но этого недостаточно для безопасной перевозки такой продукции, говорит гендиректор «Алтайвагона».

Презентация новых моделей на «Алтайвагоне». Altapress.ru

В декабре завод построил собственный рефрижератор — такой, каким он должен быть. 200 таких вагонов уже намерена купить новосибирская транспортная фирма «СибирьТрансСервис». Всего России необходимо 10 тыс. таких вагонов, сказал Медведев.

Оба вагона сейчас проходят сертификацию. «Алтайвагон» намерен начать их производство в течение 2019 года.

3. Инновационная тележка

Громкое слово «инновационный» в вагоностроении следует понимать как «улучшенный». Вагоны с инновационными тележками позволяют перевозить на 7−10% больше груза, обслуживать их надо в два раза реже, а срок эксплуатации увеличивается с 22 до 32 лет.

В 2014—2017 годах «Алтайвагон» по лицензии делал инновационные вагоны на базе тележки «Уралвагонзавода». Но партнер пересмотрел условия сотрудничества, и в марте 2018 года стороны разорвали отношения. «Алтайвагон» остался без «инновации». А этот сегмент с каждым годом становится все более важным на рынке.

И вот на заводе представили собственную инновационную тележку, разработанную в сотрудничестве с РЖД. Ее полностью изготавливают на рубцовском филиале «Алтайвагона», за исключением колес, осей и подшипников. Таким образом алтайский завод стал третьим в России производителем собственной инновационной тележки.

Презентация новых моделей на «Алтайвагоне». Altapress.ru

По словам Дмитрия Медведева, это «очень большая победа», которая позволит заводу продолжить конкурентную борьбу на перенасыщенном рынке (ежегодно стране нужно 60 тыс. новых вагонов, а производственные мощности всех профильных заводов позволяют выпускать 100 тыс.).

Предприятие уже разработало 3 новых вагона на базе инновационной тележки. Их пока не показали — они все находятся на испытаниях.

«Алтайвагон» в порядке. Но что дальше?

В 2019 году «Алтайвагон» планирует изготовить 10 тыс. вагонов. Это даже больше номинальной мощности (9 тыс. единиц продукции в год). По прогнозам, предприятие получит 33,5 млрд выручки в год (в 2018 году было 23,8 млрд) и заплатит 1,9 млрд рублей. Планируемую прибыль Дмитрий Медведев называть не стал.

В беседе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко гендиректор «Алтайвагона» упомянул, что предприятие готовится к возможному спаду заказов к 2021 году. Одна из причин в том, что около 30% продукции «Алтайвагона» покупает Казахстан, а в этой стране начали активно создавать собственное вагоностроение.

Презентация новых моделей на «Алтайвагоне». Altapress.ru

Измениться может и спрос внутри страны. Именно поэтому «Алтайвагон» заранее расширяет модельный ряд. Будущее за мелкосерийным, но высокомаржинальным производством, полагают на заводе.

Как уточнил представитель собственника «Алтайвагона» — директор компании «СДС-Маш» Александр Мирошник — в 2019 года в развитие предприятия вложат 800 млн рублей. Из них 600 млн рублей — плановые траты на обновление стареющего оборудования, еще 200 млн — чистые инвестиции в развитие.

На «Алтайвагоне» продемонстрировали последние технические новинки — участок с тремя немецкими машинами плазменной резки MESSER. В него вложили 65 млн рублей и запустили в декабре 2018 года. С помощью нового оборудования из металлических листов вырезают детали для вагонов. Немецкие машины втрое производительнее, чем предыдущие, отечественные. На «Алтайвагоне» говорят, что окупят эти вложения уже через пару лет.

Презентация новых моделей на «Алтайвагоне». Altapress.ru

По словам Мирошника, в ближайшие 2−3 года «Алтайвагон» возьмет курс на роботизацию производства.

Что нужно знать про «Алтайвагон»

«Алтайвагон» — ведущее предприятие частного холдинга «Сибирский деловой союз». Его подразделения добывают уголь, выпускают вагоны, возят грузы по железной дороге, производят тепло и электроэнергию, электродвигатели, шахтное оборудование, зерно, мясо, молоко и многое другое.

«Алтайвагон» занимает долю в 14% на российском рынке грузовых железнодорожных вагонов, узлов, комплектующих и запасных частей к ним. По этому показателю он третий производитель в стране.

Основное производство «Алтайвагона» расположено в Новоалтайске. На рубцовском филиале производят стальное вагонное литье, в Кемерово — дополнительная производственная площадка.

Всего на трех промплощадках трудятся 7,5 тыс. человек, их средняя зарплата — почти 43 тыс. рублей.

О том, почему «Алтайвагону» приходится постояно сражаться с конкурентами не только на рынке, но и в судебных залах — читайте в нашем материале «Как „Алтайвагон“ пережил тяжелейший кризис и что спасет его и Новоалтайск».