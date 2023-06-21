21 июня
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Экономика

Сбер представил возрастной портрет заемщика в Сибири

Аналитики Сбера в Сибири рассказали о возрасте клиентов, обращавшихся за потребительским кредитом с начала года. Так, почти половина заемщиков — 48% — моложе тридцати пяти лет.

Деньги.
Деньги.
Источник: Freepik, автор ededchechine.

Самая популярная возрастная группа клиентов, обращающихся за кредитом — 35-45 лет. Люди в этом возрастном диапазоне взяли около трети всех потребительских кредитов в Сибири. Реже всего обращаются за кредитом лица старше 55-и лет — всего 6% от общего числа. В Алтайском отделении также больше остальных возрастных групп потребительские кредиты берут клиенты 35–45 лет, на них приходится треть займов. И только около 8% кредитов оформили заемщики 55-ти и более лет.

Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

В 2023-м году отделения Сбера в Сибири выдали своим клиентам свыше 1,1 миллиона потребительских кредитов. Популярность такого финансового инструмента говорит в том числе об оживлении потребительской активности, развитии рынка. Согласно результатам нашего исследования, в основном клиенты оформляют кредиты для того, чтобы сделать ремонт, съездить в отпуск или приобрести автомобиль. Сегодня потребительские кредиты доступны для любых целей — оформление занимает всего несколько минут, для этого не требуется никаких дополнительных справок или визита в банк.

В первый месяц ставка по потребительскому кредиту в Сбере составляет всего от 4% годовых. Рассчитать индивидуальные условия и оформить займ можно на официальном сайте банка, либо в мобильном приложении Сбербанк онлайн.

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