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Экономика

Силуанов заявил об «очень сложном» будущем бюджете России

Проектируемый российский бюджет достаточно сложный, заявил во время выступления на заседании президиума Госсовета по строительству и ЖКХ глава Минфина Антон Силуанов.

Антон Силуанов.
Антон Силуанов.
Анна Зайкова, altapress.ru

«Важно, что сейчас действительно у нас очень сложный бюджет, и надо уложиться в те параметры планируемого бюджета, которые мы рассматриваем сейчас в правительстве», — отметил Силуанов.

По его словам, для правильного распределения средств необходимо работать совместно с регионами России, пишет Газета.Ru. Кроме того, есть достаточно возможностей для привлечения частных денег вместе с государственными.

Он добавил — деньги из бюджета необходимо не просто раздавать, а структурировать проекты совместно с бизнесом. В противном случае никаких средств хватать не будет.

Между тем 18 млрд «неучтенных» Алтайским краем рублей придут из федерального бюджета.

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