По Крымскому мосту открыли движение для фур: за ночь там проехали 700 фур

В ночь на 1 октября открылось движение грузовиков по крымскому мосту. Только за ночь по переправе проехали 700 грузовых автомобилей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росавтодор.

Накануне на подъездах к мосту со стороны Керчи и Тамани демонтировали запрещающие знаки, которые ограничивали проезд по мосту машин максимальной массой свыше 3,5 тонн. Эта мера действовала с 16 мая, когда открылась автомобильная переправа между полуостровом и Краснодарским краем.

По данным Росавтодора, с весны по Крымскому мосту проехали уже более 2,5 миллионов автомашин, что значительно превысило пропускную способность керченской паромной переправы, по которой в 2017 году перевезли только 1,3 миллиона автомобилей. Напомним, что железнодорожный мост в Крым планируют запустить в декабре 2019-го.

Сергей Аксенов,

глава Республики Крым: