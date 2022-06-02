2 июня
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Экономика

Средняя зарплата в Алтайском крае — средняя от средней по России

В России, по данным Росстата, средняя зарплата выросла почти на 21% и достигла 66 757 рублей, сообщает «Прайм».

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте 2022 года составила 66 757 рублей и по сравнению c соответствующим периодом предыдущего года выросла на 20,9%", — рассказали в ведомстве.

Накануне Алтайкрайстат уточнил данные по средней зарплате в Алтайском крае за 2021 год — 33 872 рубля. Средняя начисленная зарплата в марте 2022 года — 35 571 рубль. Таким образом, сумма почти в два раза меньше средней по стране.

Что касается реальных зарплат (средняя начисленная зарплата, скорректированная на уровень инфляции), то они, по данным Росстата, в марте выросли на 3,6% в годовом выражении после роста на 2,6% в феврале. По итогам первого квартала рост составил 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в 2022 году снизятся на 3,8%. В 2023 году ожидается рост на 0,8%, в 2024 и 2025 годах — на 2,9% и 2,3%.

Ранее стало известно, сколько денег после всех трат остается на жизнь у семей в Алтайском крае.

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