В России, по данным Росстата, средняя зарплата выросла почти на 21% и достигла 66 757 рублей, сообщает « Прайм ».

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте 2022 года составила 66 757 рублей и по сравнению c соответствующим периодом предыдущего года выросла на 20,9%", — рассказали в ведомстве.

Накануне Алтайкрайстат уточнил данные по средней зарплате в Алтайском крае за 2021 год — 33 872 рубля. Средняя начисленная зарплата в марте 2022 года — 35 571 рубль. Таким образом, сумма почти в два раза меньше средней по стране.

Что касается реальных зарплат (средняя начисленная зарплата, скорректированная на уровень инфляции), то они, по данным Росстата, в марте выросли на 3,6% в годовом выражении после роста на 2,6% в феврале. По итогам первого квартала рост составил 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в 2022 году снизятся на 3,8%. В 2023 году ожидается рост на 0,8%, в 2024 и 2025 годах — на 2,9% и 2,3%.

Ранее стало известно, сколько денег после всех трат остается на жизнь у семей в Алтайском крае.