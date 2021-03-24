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Экономика
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Старшим по дому предложили проиндексировать пенсии, чтобы поощрить за активность

Сенатор Сергей Рябухин рассказал о законопроекте, который позволит «награждать» руководителей советов многоквартирных домов, пишет «Парламентская газета».

Управляющая домом Варвара Сергеевна Плющ. Актриса Нонна Мордюкова.
Управляющая домом Варвара Сергеевна Плющ. Актриса Нонна Мордюкова.
кадр из фильма "Бриллиантовая рука".

Ранее зампред палаты молодых законодателей при Совфеде Илья Ножечкин предложил внести поправки в Налоговый кодекс.

Он отметил, что большинство старших по домам — пенсионеры, а страховые взносы переводят их в разряд работающих пенсионеров, которым индексация пенсий не положена.

«У людей нет стимула заниматься общественно-полезным делом», — подчеркнул Ножечкин.

Первый замглавы Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Рябухин согласился с тем, что необходимо поощрять «энтузиастов, которые готовы вкладывать силы в благоустройство домов».

«Не из-под полы, а в открытую. Мы хотим легализовать такие выплаты, чтобы все было законно. Но нужно, чтобы с этой суммы не взимались платежи в социальные фонды», — пояснил сенатор, намекнув на то, что некоторые управляющие компании выплачивают старшим по домам «зарплаты в конвертах».

Ранее стало известно, что социальную доплату к пенсии с 2022 года начнут устанавливать по новым правилам.

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