Старшим по дому предложили проиндексировать пенсии, чтобы поощрить за активность

Ранее зампред палаты молодых законодателей при Совфеде Илья Ножечкин предложил внести поправки в Налоговый кодекс.

Он отметил, что большинство старших по домам — пенсионеры, а страховые взносы переводят их в разряд работающих пенсионеров, которым индексация пенсий не положена.

«У людей нет стимула заниматься общественно-полезным делом», — подчеркнул Ножечкин.

Первый замглавы Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Рябухин согласился с тем, что необходимо поощрять «энтузиастов, которые готовы вкладывать силы в благоустройство домов».

«Не из-под полы, а в открытую. Мы хотим легализовать такие выплаты, чтобы все было законно. Но нужно, чтобы с этой суммы не взимались платежи в социальные фонды», — пояснил сенатор, намекнув на то, что некоторые управляющие компании выплачивают старшим по домам «зарплаты в конвертах».

Ранее стало известно, что социальную доплату к пенсии с 2022 года начнут устанавливать по новым правилам.