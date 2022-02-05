Топовые алтайские компании покажут свою лучшую продукцию всему миру

Почти три десятка компаний из Алтайского края представят свою лучшую продукцию на авторитетной международной выставке « Продэкспо — 2022 ». Она пройдет в Москве с 7 по 11 февраля, сообщает Алтайпищепром.

На коллективном стенде при содействии центра «Мой бизнес» продукцию покажут компании «Рикон», «Новоалтайский маслосырзавод», «ЧарышАгроПродукт», «Малавит», «Алтайвита», «Образ жизни», «Вектор», «Вэллфуд», «Алтайский вкус», «Аквамастер», «Любава», «Фармацевтический завод «Гален», «Ильминакс», «АЛБА», «Вита Фэмили», «Специалист», «Вистерра» и «Алтайголд».

Также гостей выставки познакомят и с продукцией топовых алтайских предприятий: «Киприно», «Бочкари», «Плавыч», «Алтан», «Магия трав», «Алтайские макароны», «Алтай Селигор», «Алтэя», «Алтайская крупа», «Алтайская чайная компания» и ТД «Шульгинский». Их ассортимент представят на индивидуальных фирменных стендах.

Что это дает Алтайскому краю

Участие в выставке международного масштаба позволит компаниям увеличить объемы продаж, расширить базу потенциальных клиентов и географию сбыта, а также напрямую провести переговоры с закупщиками из оптовых компаний, федеральных и региональных сетей, несетевой розницы, предприятий HoReCa.

О выставке

Она пройдет в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на общей площадью около 100 000 кв. м и в соответствии с утвержденными Роспотребнадзором методическими рекомендациями.

В выставке примут участие около 2 050 компаний из 54 стран, региональные коллективные экспозиции объединят более 300 производителей из 46 субъектов.

Деловая программа сфокусируется на темах качества, безопасности продуктов питания и напитков. В центре внимания также — органическая продукция, экологичность и упаковка.

Ранее сообщалось, что алтайские компании агропромышленного сектора в 2021 году перевыполнили план по объемам экспорта продукции на 2,1%.