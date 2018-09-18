Треть россиян может остаться без работы

Из-за развития технологий, автоматизации процессов и внедрения роботов в производство до 2020 года около 75 миллионов человек останутся без работы. Прогноз заложен в докладе «Будущее рабочих мест 2018», выпущенный Всемирным экономическим форумом (WEF), Евразийским институтом конкурентоспособности и консалтинговой компанией Strategy Partners.

«В России, по самым скромным оценкам, может быть сокращено до 30 процентов персонала практически во всех секторах. Два основных фактора, которые будут влиять на это, — низкая производительность труда и появление новых технологий», — рассказал партнер Strategy Partners и руководитель проекта в России Алексей Праздничных.

По итогам 2017 года, 29% всего рабочего времени, потраченного на создание товаров и услуг, приходилось на машины и алгоритмы. В 2022 году этот показатель достигнет 42%, а в 2025 — уже 52%, пишет Lenta.ru. Получается, что роботы будут выполнять больше задач, чем люди.