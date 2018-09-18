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Треть россиян может остаться без работы

Из-за развития технологий, автоматизации процессов и внедрения роботов в производство до 2020 года около 75 миллионов человек останутся без работы. Прогноз заложен в докладе «Будущее рабочих мест 2018», выпущенный Всемирным экономическим форумом (WEF), Евразийским институтом конкурентоспособности и консалтинговой компанией Strategy Partners.

Робот
Робот
СС0

«В России, по самым скромным оценкам, может быть сокращено до 30 процентов персонала практически во всех секторах. Два основных фактора, которые будут влиять на это, — низкая производительность труда и появление новых технологий», — рассказал партнер Strategy Partners и руководитель проекта в России Алексей Праздничных.

По итогам 2017 года, 29% всего рабочего времени, потраченного на создание товаров и услуг, приходилось на машины и алгоритмы. В 2022 году этот показатель достигнет 42%, а в 2025 — уже 52%, пишет Lenta.ru. Получается, что роботы будут выполнять больше задач, чем люди.

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