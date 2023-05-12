Треть сибиряков готовы открывать вклады в валютах «дружественных» стран

Только 3% сибиряков продолжают сберегать деньги в иностранных валютах. 24% уже избавились от прежних сбережений в долларах и евро. 35% готовы открыть вклад в российском банке в валютах «дружественных» стран, в том числе, в юанях — 22%. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в группу ВТБ).

42% опрошенных сберегают деньги исключительно в рублях. 44% вообще не имеют сбережений — и это один из самых высоких процентов среди всех федеральных округов страны.

10% респондентов держат часть сбережений в иностранных валютах (5% продолжают пополнять валютные вклады и еще столько же сохраняют прежние сбережения, накопленные до 2022 года). При этом все валютные вкладчики предпочитают валюты «недружественных стран» — доллары и евро.

Из валют «дружественных» государств наибольшим доверием у жителей Сибири пользуется китайский юань. Вклад в китайской валюте готовы открыть 22% респондентов. Возможность иметь депозит в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов допускают для себя 5%, в турецких лирах — 4%, в индийских рупиях — 3%.

По 23% опрошенных назвали самыми надежными иностранными валютами для сбережений в России евро и юань. По мнению 17% опрошенных, такой валютой по-прежнему остается доллар США. Дирхам ОАЭ и турецкую лиру самыми надежными иностранными валютами для сбережений считают по 3% сибиряков, индийскую рупию - 1%. Не считают надежным средством сбережений ни одну иностранную валюту 43% респондентов.

* Опрос проведен 28 апреля-4 мая среди 1000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет по репрезентативной выборке в городах с населением свыше 100 тысяч человек.