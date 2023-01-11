Центробанк возобновит операции с иностранной валютой на внутреннем рынке

ЦБ возобновит операции с иностранной валютой с 13 января. Их будут проводить в валютной секции Мосбиржи.
Речь идет об инструменте «китайский юань — рубль» со сроком расчетов «завтра».
Центробанк собирается покупать и продавать иностранную валюту равномерно в течение торговых дней.
Планируется, что это позволит уменьшить влияние операций на колебания валютного курса.
Ранее сообщалось, что богатейшие россияне могли потерять 93 млрд долларов.
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