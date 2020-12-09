«У нас неинтересных клиентов не бывает»: глава «МЕМ ГРУПП» рассказал, почему сегодня важны интернет, свет, звук и видео

Руководитель «МЕМ ГРУПП» Максим Потапов рассказал altapress.ru, как команда алтайских программистов, начавшая свой путь в конце 90-х годов, эволюционировала в большую группу компаний, в которой каждый сотрудник может и хочет сделать что-то новое. Опыт, накопленный на региональных, российских и крупнейших международных аренах, позволяет выгодно представить абсолютно любой бизнес и продукт, даже нематериальный. Если, конечно, заказчик готов к сложным техническим и креативным визуальным решениям.

Как объединить конференц-зал с концертным, сцену, студию и учебную аудиторию, трансляцию в интернет и телевизионное вещание, свет, звук и видеопроекцию? И как во всю эту историю можно вписать торт? Ответ простой: каждый клиент «мема» получает то, что никто и никогда раньше не делал и, скорее всего, никто и никогда делать не будет.

— Максим Александрович , у «МЕМ ГРУПП» много направлений и все они связаны между собой , но все же интересно узнать объединяющее.

— Интеграционные проекты и интеграционные кампании. Придется начать издалека, чтобы это объяснить. Тысячу лет назад, когда люди хотели построить зал для совещаний, они обращались к архитекторам — нужно просчитать звук, освещение и множество других нюансов. Сегодня все происходит несколько иначе: дизайнеры придумывают, как должно все выглядеть и какие материалы использовать, и только потом приглашают инженеров и ставят им задачи по функциональности помещения.

Интеграционные проекты стоят на сочетании разных направлений работ. В нашем случае, это мультимедийный симбиоз на связке света, звука и видео.

Сегодня к этому подключился еще и интернет: удаленные планерки, удаленные конференции. Даже удаленные концерты начали проводить — они, конечно, и раньше проводились, и «в телевизоре» мы это видим, но появилась новая форма, которая дает обратную связь со зрителем.

Наша задача — согласовать между собой все медийные потоки на стыке света, звука, видео и сети.

— Где применяются ваши решения?

— Спектр таких интеграционных задач очень большой. Начиная от простых конференц-залов и заканчивая крупными международными выставками, где необходимо выгодно представить компанию и продукцию. Конечно, можно просто повесить вывеску и красиво встать рядом, но сегодня важно удивлять.

Или музейные инсталляции. В сфере искусства, в которой мы тоже работаем, становится все больше нематериальных ценностей — литература, музыка, кинематограф, театральное искусство и так далее.

Раньше как было — написал картину, сделал скульптуру, выкопал реликвию, и все это замечательно хранится на условной полке. Не возникает вопроса, как в музее представить гравюру или манускрипт, а вот как представить кино — это совсем иная задача.

— Как представить кино на выставке или в музее?

— Здесь необходимо решать задачу не только в рамках выставки, а в рамках в целом музейной деятельности. Нужно придумать инсталляцию, которая не просто должна привлекать, но и заставит задуматься.

В таких случаях неизбежно возникает еще и творческая составляющая. При этом также важно правильно связать все творческие задумки с различными подсистемами, которые сами по себе зачастую плохосвязуемые.

— Например?

— На выставке в Москве, которая проходила в комплексе ВДНХ, мы совместно с музеем Шукшина сделали инсталляцию для представления творчества алтайского режиссера, актера и писателя Василия Макаровича.

Все началось с задачи: привлечь и заинтересовать. При разработке концепции появились несколько ключевых идей. За основу взяли мечту Шукшина вернуться в родное село Сростки, где он купил матери дом с видом на Катунь. Он хотел сесть за стол возле окна и на печатной машинке писать рассказы.

Печатная машинка «Москва». Инсталляция , посвященая Василию Шукшину. Предоставлено altapress.ru.

Инсталляция была в виде угла дома с окном — экран со шторами. Съездили в Сростки, где сняли на видео природу и показали ее, как будто вид из окна. Нашли печатную машинку «Москва» — точно такую же, какая была у Шукшина. Наши инженеры ее доработали так, что с помощью нее можно было управлять всем контентом: при определенных нажатиях на клавиши запускались фильмы, фрагменты книг и так далее, при этом свою главную функцию машинка не утратила — можно вставить бумагу и печатать.

— Получилось привлечь посетителей , заставить задуматься?

— Печатная машинка вызвала фурор. Для людей старшего и среднего поколений, которые в своей жизни сталкивались и с таким устройством, и с творчеством Шукшина, — это были воспоминания. Они подходили, печатали и удивлялись.

Для детей это вообще было шоу. Старая печатная машинка без сенсорного экрана — не просто нужно прикасаться, а нажимать на клавиши, чтобы на бумаге оставались буквы, а на экране параллельно показывали интересный контент.

Простая, казалось бы, история. Но она точно осталась в памяти у людей. Возможно, они когда-нибудь приедут на Алтай, заедут в Сростки, зайдут в музей Шукшина, где более тесно познакомятся с его творчеством и той средой, в которой он жил.

Сейчас печатная машинка стоит в музее Василия Макаровича в Сростках. Любой человек, который туда приезжает, может ее увидеть

— Знаю , что ваша работа , касающаяся творчества Шукшина , не ограничивается одной инсталляций. Вы также участвовали в подготовке Шукшинских кинофестивалей и чтений в Сростках.

— Кинофестиваль сейчас проходит в рамках Шукшинских дней на Алтае и в этом году он прошел в достаточно жестких условиях. Но он состоялся — и это большая победа!

XXII Всероссийский Шукшинский кинофестиваль. «МЕМ ГРУПП». Предоставлено altapress.ru.

В России из-за коронавируса почти все мероприятия отменили, перенесли и заменили. В целом, если говорить о культуре, это коснулось очень многих проектов.

— Какие ваши проекты отменили и перенесли?

— Первым отмененным мероприятием, в рамках которого мы готовили инсталляции, стал Российский инвестиционный форум в Сочи — в феврале 2020 года. Получается, из алтайских компаний мы одними из первых почувствовали на себе пандемию — на тот момент в России не было ни одного подтвержденного случая заражения.

Отменили Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум, крупнейшую международную музыкальную выставку Frankfurt Musikmesse. В целом, не состоялся большой пул российских, зарубежных и международных мероприятий, в которых мы, к сожалению, не приняли участие в этом году.

При этом большой пул проектов реализовали. К примеру, совместно с Алтайским государственным краеведческим музеем запустили инсталляцию «Дети XXI века о детях войны». Интерактивный проект, с которым может познакомиться каждый посетитель, рассказывает истории людей, встретивших войну в очень юном возрасте.

— Были сотрудничества более частного характера? К примеру , приходит клиент и говорит: «У дочки день рождение , поэтому нужна сцена , свет , звук , проекция на стену дома , трансляция в интернет , и все это снять на видео».

— В Алтайском крае таких проектов немного. В Москве — есть, мы в них участвуем. Да, в нашем регионе проходят довольно дорогие свадьбы, но… это непростая тема, по крайней мере для Барнаула и края.

Приходится много работать, скажем так, с культурным воспитанием клиента. Что было на свадьбах 20 лет назад? Это столовая, в которой все сидели, ели, пили и танцевали, и если обходилось без драки — это деньги на ветер.

Сегодня уже сложился некоторый пласт свадеб, в которых есть тематические оформления и какие-то творческие задачи. Просят сделать 3D-mapping на торт — проецирование изображения на торт.

— Необычно. Не слышал о таком использовании торта.

— Необычно было примерно в 2008 году, когда мы во французском Франш-Конте совместно с Минэкономразвития Алтайского края, которое тогда называлось управлением экономикой и инвестициями, продвигали алтайские туристические проекты. Таких мероприятий за рубежом прошло несколько.

Мы сделали мэппинг на костюмы, сшитые в виде лебедей, в которых на сцене танцевали девушки — они разворачивали крылья, формировали различные мизансцены, а мы проецировали на них красоты Алтайского края.

Получается, что первый мэппинг на костюмы мы сделали лет 12 назад, а теперь это стало трендом в той же свадебной индустрии. Так что разукрашенным тортом или платьем невесты уже не удивишь.

Голография. «МЕМ ГРУПП». Предоставлено altapress.ru.

— И все же , к вопросу о необычных частных заказах.

— Частные истории, если говорить о московских проектах, встречаются постоянно и к нам обращаются, мы этим занимаемся.

На Алтае таких проектов просто немного и про какой-то большой пул, с точки зрения интересных работ в этом направлении, сложно сказать. Хотя, конечно же, они есть. Иногда бывают такие проекты, но, повторю, нам больше нравятся задачи с глубоким культурным смыслом.

— Изначально была просто компания «МЕМ», теперь группа компаний , есть куда еще расширяться? Какие планы?

— Мы придерживаемся концепции «всегда искать возможность приспособиться к изменяющимся внешним условиям». Для меня это одна из основных задач — из тех, которые я перед собой ставлю.

Большой пласт работ, который мы делали в этом году, схлопнулся. И если отменяют крупные мероприятия, то будут отменять и более мелкие — мы это сразу поняли.

Когда были в Амстердаме на одной из крупнейших выставок электронных систем Integrated Systems Europe, мы решили, что будем достаточно серьезно уходить в онлайн. Собственно, именно на это и сделали ставку — на организацию онлайн-мероприятий.

— Уже начали двигаться в этом направлении?

— Мы уже проделали большую работу, чтобы донести до людей, что можно не отменять мероприятия, а просто изменять формат.

Один из таких реализованных проектов — Алтайский региональный IT-форум, прошедший осенью и подготовленный совместно краевыми Минцифрой и Торгово-промышленной палатой и компанией Galex. В нем приняли участие крупные алтайские предприятия, выступившие в том числе партнерами форума.

Алтайский региональный IT-форум 2020. Предоставлено altapress.ru.

Получился большой проект с онлайн-вещанием, онлайн-спикерами и онлайн-участниками. Провели удачно, с большим количеством положительных отзывов. Новый формат позволил значительно увеличить число посетителей. К примеру, если раньше в традиционном режиме на одной из секций форума физически присутствовали 25−30 человек, то в этом году в онлайне число выросло до 150−170.

— Как и на Шукшинском кинофестивале , который прошел в онлайне.

- Здесь еще более интересная история. В обычном режиме, без ограничений, открытие кинофестиваля в Алтайском краевом театре драмы может посетить 700 человек. В этом году только во «ВКонтакте» открытие смотрели 800 человек, при этом трансляцию также вели на YouTube и телеканале.

Мы еще весной начали объяснять, что работа в онлайне может дать массу плюсов. Сегодня многие наши клиенты и партнеры оценили такой формат.

— А в следующем году , если ситуация с пандемией изменится и ограничения снимут?

— Тогда начнутся гибридные истории. Уже сейчас мы понимаем, что онлайн никто отменять не будет. Потому что, напомню про IT-форум, если на секцию помимо 20 человек, которые всегда придут при любом формате, дополнительно придут еще 150 человек, это только плюс для организаторов.

Гибридный формат — это как раз симбиоз творческих и инженерных решений: организация и оформление студий, свет, звук, видео, трансляция. Плюс к этому придумать, как все это сделать в телевизионном формате.

Это та история, в рамках которой мы сейчас движемся и решаем задачи. И не только в направлении поиска новых технических решений, но и новых предложений.

Алтайский краеведческий музеей. «МЕМ ГРУПП». Предоставлено altapress.ru.

— Какие максимально актуальные новые предложения уже есть?

— Новый год. Перед предприятиями встала задача: как поздравить коллектив. Корпоративы в обычном понимании проводить нельзя — есть запрет, и многие отменяют свои предновогодние мероприятия, причем не из-за запрета, а из-за риска — никто не хочет, чтобы после корпоратива на работу не пришла половина сотрудников.

Мы предлагаем, скажем так, фильм-поздравление, который можно демонстрировать в фойе, в холле, на территории производства. Это новая форма донесения до сотрудников целей и задач.

— Как выступление президента?

— Не стоит сравнивать именно с этим. Не обязательно должно быть в форме: «Я Иван Иваныч и всех вас поздравляю».

Речь не о внешних задачах, которые на предприятии решает отдел маркетинга, а о внутренних задачах, которые решают HR-менеджеры, направленных на рост эффективности работы всего коллектива.

Корпоратив — это же не просто пьянка, на которую пришел, выпил и ушел. Это большой массив задач, решение которых определит, с какими мыслями люди должны уйти с этого совместного мероприятия. Мы предлагаем альтернативу или очень хорошее дополнение к стандартным формам корпоратива, направленную конкретно на решение задачи сплочения коллектива.

Алтайский региональный IT-форум 2020. Предоставлено altapress.ru.

— Как появился «МЕМ ГРУПП»?

— Это эволюционный путь с 1997 года. Начинали с команды программистов, которая занималась разработкой IT-проектов на высоком уровне. Работали с коммерческими компаниями и госучреждениями.

Однажды получили необычный заказ — запрограммировать интерактивный проект под концерт. Не под фонограмму, а именно для живого оркестра. Здесь важно понимать, что когда произведение играет в живую, оно никогда дважды одинаково не звучит — нельзя заранее записать большое видео, которое четко секунда в секунду совпадет с тем, что сыграют на концерте.

Нам нужно было сделать именно такую историю. Мы реализовали этот проект. Для нас это был первый шаг с точки зрения объединения творческого и инженерного процессов. Можно сказать, это было начало нашей эволюции одновременно с этих двух сторон.

«МЕМ ГРУПП» появился позже, когда мы разрослись до группы компаний, которые совместно решают широкий спектр задач.

— Почему сразу решили , что интеграционные проекты — это именно ваш путь?

— Потому что наша команда постоянно движется в направлении неординарных решений, потому что для нас делать каждый день одно и тоже — это грустно. Поэтому и коллектив подбираем соответствующий.

Нам легче и интереснее работать именно в проектах. Когда каждый день может возникнуть задача, которую мы никогда раньше не решали.

Наши клиенты порой спрашивают: «Делали ли вы то, что нам нужно?». А я отвечаю: «Мы вам сделаем то, что никто и никогда раньше не делал и, скорее всего, никто и никогда делать не будет».

Зал для горсовета депутатов в здании администрации Новосибирска. Предоставлено altapress.ru.

Каждый наш проект реализован в рамках конкретных задач, потребностей и ограничений. И даже если в будущем мы столкнемся с подобным проектом, он все равно будет другим — мы получим другие целевые задачи. Это не рутинная работа.

— «МЕМ» — интересное название , не мешает?

— Оно сформировалось в 2002 году. Нам хотелось короткое и емкое название. Но не просто «АТР» или «ОТР», а броское и с нормальным звучанием. Тогда в маркетинг глубоко никто не смотрел.

Со временем появилось и понятие «мема» — единица значимой культурной информации. Но к этому моменту, когда понятие закрепилось, мы уже достаточно серьезно работали в области культуры в том числе. Поэтому название, можно сказать, для нас было предопределено.

А почему это должно мешать?

— Просто сегодня мем — это скорее шутливая картинка со словами , на которой что-то или кого-то высмеивают. К примеру , Валерий Сюткин с битой.

— На самом деле не мешает. Для нас это дополнительный маркетинг: на фоне наших вывесок и надписей молодежь фотографируется. Это прекрасно.

Термин «мем» — культурный и мультимедийный. Отрицательных моментов мы не встречали.

— Я уже понял , что для вас каждое сотрудничество — интересное. Но все равно должны быть важные и запоминающиеся.

— Самые важные клиенты те, которые открыты для смелых проектов, решительны и готовы двигаться вперед. Это вызывает уважение и с такими складываются уникальные взаимоотношения.

Алтайский филиал РАНХиГС. «МЕМ ГРУПП». Предоставлено altapress.ru.

Например, Алтайский филиал РАНХиГС, с которым нас связывает множество интереснейших проектов, в том числе инсталляций. Делаем интерактивную систему для преподавателей — первую в Алтайском крае и, возможно, вообще за Уралом.

Уже вторую реинкарнацию прошла интерактивная тач-система, которую сделали три года назад. Это не только расписание занятий для студентов и преподавателей, но и в целом вся информация о внутренней работе академии.

РАНХиГС уже сложно назвать нашим клиентом, это уже наш партнер, который готов к сложным творческим и техническим решениям. Это авангард, который двигает вперед всю историю, поскольку редко в каком вузе можно увидеть подобные системы. Очень много задач совместно решаем практически каждый год.

— Знаю этих ребят из РАНХиГС. Даже их сайт говорит об интересе к нестандартным решениям , особенно если зайти в раздел «персоналии». Сотрудники представлены как в фильме про Гарри Поттера — это необычно.

— Абсолютно верно. Кстати, altapress.ru недавно писал, что РАНХиГС планирует в 2021 году начать строительство в Барнауле нового здания в стиле постмодернизма — такого в городе еще нет, я подобную архитектуру видел в Голландии. Мы тоже участвуем в этом проекте — отвечаем за техническое наполнение.

Здание РАНХиГС. Страница Евгения Носенко на facebook.com. Здание РАНХиГС. Страница Евгения Носенко на facebook.com.

Три года назад совместно решили еще одну интересную задачу: сложное с точки зрения акустики помещение необходимо было превратить одновременно и в конференц-зал, и в учебную аудиторию, и в концертный зал, и в площадку для дискотек. И чтобы вся система управлялась «одной кнопкой».

Получилась очень сложная гетерогенная система, в которой множество различных подсистем — концертный звук, свет, сцена, обычное освещение, проекторы, экраны и много чего еще. Более того, зал моментально меняет режим работы: преподаватель нажимает кнопку «лекция» и помещение включается в этом режиме. Вот такие истории мы любим делать.

— Когда я был студентом , у нас тоже был универсальный зал без кнопок. Захотели дискотеку — раздвинули стулья и столы , захотели лекцию — сдвинули стулья и столы.

— В АлтГУ мы тоже перестроили несколько залов. К примеру, зал ученого совета — проектировали и монтаж осуществили. Этот университет сегодня также задает стандарты.

В 2015 году работали с мэрией Новосибирска — сделали зал для горсовета депутатов, поставили «круглый стол» на 60 с плюсом человек. Получился очень интересный проект с разными сложными творческими и техническими решениями.

Зал для горсовета депутатов в здании администрации Новосибирска. Предоставлено altapress.ru.

— Без творчества никуда.

— Я так считаю: если в проекте нет творчества, если что-то не нужно сочинять и придумывать, то он становится не очень интересным. С типовыми задачами мы, конечно, тоже сталкиваемся, но в памяти они не остаются.

Сегодня без творчества даже бутылку молока не продать. А мы в такой области работаем, где неинтересный клиент — это большая редкость.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».