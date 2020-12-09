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Экономика

«У нас неинтересных клиентов не бывает»: глава «МЕМ ГРУПП» рассказал, почему сегодня важны интернет, свет, звук и видео

Руководитель «МЕМ ГРУПП» Максим Потапов рассказал altapress.ru, как команда алтайских программистов, начавшая свой путь в конце 90-х годов, эволюционировала в большую группу компаний, в которой каждый сотрудник может и хочет сделать что-то новое. Опыт, накопленный на региональных, российских и крупнейших международных аренах, позволяет выгодно представить абсолютно любой бизнес и продукт, даже нематериальный. Если, конечно, заказчик готов к сложным техническим и креативным визуальным решениям.

Максим Потапов, руководитель ООО "МЕМ ГРУПП".
Максим Потапов, руководитель ООО "МЕМ ГРУПП".
Предоставлено altapress.ru.

Как объединить конференц-зал с концертным, сцену, студию и учебную аудиторию, трансляцию в интернет и телевизионное вещание, свет, звук и видеопроекцию? И как во всю эту историю можно вписать торт? Ответ простой: каждый клиент «мема» получает то, что никто и никогда раньше не делал и, скорее всего, никто и никогда делать не будет.

— Максим Александрович, у «МЕМ ГРУПП» много направлений и все они связаны между собой, но все же интересно узнать объединяющее.

— Интеграционные проекты и интеграционные кампании. Придется начать издалека, чтобы это объяснить. Тысячу лет назад, когда люди хотели построить зал для совещаний, они обращались к архитекторам — нужно просчитать звук, освещение и множество других нюансов. Сегодня все происходит несколько иначе: дизайнеры придумывают, как должно все выглядеть и какие материалы использовать, и только потом приглашают инженеров и ставят им задачи по функциональности помещения.

Интеграционные проекты стоят на сочетании разных направлений работ. В нашем случае, это мультимедийный симбиоз на связке света, звука и видео.

Сегодня к этому подключился еще и интернет: удаленные планерки, удаленные конференции. Даже удаленные концерты начали проводить — они, конечно, и раньше проводились, и «в телевизоре» мы это видим, но появилась новая форма, которая дает обратную связь со зрителем.

Наша задача — согласовать между собой все медийные потоки на стыке света, звука, видео и сети.

— Где применяются ваши решения?

— Спектр таких интеграционных задач очень большой. Начиная от простых конференц-залов и заканчивая крупными международными выставками, где необходимо выгодно представить компанию и продукцию. Конечно, можно просто повесить вывеску и красиво встать рядом, но сегодня важно удивлять.

Или музейные инсталляции. В сфере искусства, в которой мы тоже работаем, становится все больше нематериальных ценностей — литература, музыка, кинематограф, театральное искусство и так далее.

Раньше как было — написал картину, сделал скульптуру, выкопал реликвию, и все это замечательно хранится на условной полке. Не возникает вопроса, как в музее представить гравюру или манускрипт, а вот как представить кино — это совсем иная задача.

— Как представить кино на выставке или в музее?

— Здесь необходимо решать задачу не только в рамках выставки, а в рамках в целом музейной деятельности. Нужно придумать инсталляцию, которая не просто должна привлекать, но и заставит задуматься.

В таких случаях неизбежно возникает еще и творческая составляющая. При этом также важно правильно связать все творческие задумки с различными подсистемами, которые сами по себе зачастую плохосвязуемые.

— Например?

— На выставке в Москве, которая проходила в комплексе ВДНХ, мы совместно с музеем Шукшина сделали инсталляцию для представления творчества алтайского режиссера, актера и писателя Василия Макаровича.

Все началось с задачи: привлечь и заинтересовать. При разработке концепции появились несколько ключевых идей. За основу взяли мечту Шукшина вернуться в родное село Сростки, где он купил матери дом с видом на Катунь. Он хотел сесть за стол возле окна и на печатной машинке писать рассказы.

Печатная машинка &quot;Москва&quot;. Инсталляция, посвященая Василию Шукшину.
Печатная машинка «Москва». Инсталляция, посвященая Василию Шукшину.
Предоставлено altapress.ru.

Инсталляция была в виде угла дома с окном — экран со шторами. Съездили в Сростки, где сняли на видео природу и показали ее, как будто вид из окна. Нашли печатную машинку «Москва» — точно такую же, какая была у Шукшина. Наши инженеры ее доработали так, что с помощью нее можно было управлять всем контентом: при определенных нажатиях на клавиши запускались фильмы, фрагменты книг и так далее, при этом свою главную функцию машинка не утратила — можно вставить бумагу и печатать.

— Получилось привлечь посетителей, заставить задуматься?

— Печатная машинка вызвала фурор. Для людей старшего и среднего поколений, которые в своей жизни сталкивались и с таким устройством, и с творчеством Шукшина, — это были воспоминания. Они подходили, печатали и удивлялись.

Для детей это вообще было шоу. Старая печатная машинка без сенсорного экрана — не просто нужно прикасаться, а нажимать на клавиши, чтобы на бумаге оставались буквы, а на экране параллельно показывали интересный контент.

Простая, казалось бы, история. Но она точно осталась в памяти у людей. Возможно, они когда-нибудь приедут на Алтай, заедут в Сростки, зайдут в музей Шукшина, где более тесно познакомятся с его творчеством и той средой, в которой он жил.

Сейчас печатная машинка стоит в музее Василия Макаровича в Сростках. Любой человек, который туда приезжает, может ее увидеть

— Знаю, что ваша работа, касающаяся творчества Шукшина, не ограничивается одной инсталляций. Вы также участвовали в подготовке Шукшинских кинофестивалей и чтений в Сростках.

— Кинофестиваль сейчас проходит в рамках Шукшинских дней на Алтае и в этом году он прошел в достаточно жестких условиях. Но он состоялся — и это большая победа!

XXII Всероссийский Шукшинский кинофестиваль. «МЕМ ГРУПП».
XXII Всероссийский Шукшинский кинофестиваль. «МЕМ ГРУПП».
Предоставлено altapress.ru.

В России из-за коронавируса почти все мероприятия отменили, перенесли и заменили. В целом, если говорить о культуре, это коснулось очень многих проектов.

— Какие ваши проекты отменили и перенесли?

— Первым отмененным мероприятием, в рамках которого мы готовили инсталляции, стал Российский инвестиционный форум в Сочи — в феврале 2020 года. Получается, из алтайских компаний мы одними из первых почувствовали на себе пандемию — на тот момент в России не было ни одного подтвержденного случая заражения.

Отменили Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум, крупнейшую международную музыкальную выставку Frankfurt Musikmesse. В целом, не состоялся большой пул российских, зарубежных и международных мероприятий, в которых мы, к сожалению, не приняли участие в этом году.

При этом большой пул проектов реализовали. К примеру, совместно с Алтайским государственным краеведческим музеем запустили инсталляцию «Дети XXI века о детях войны». Интерактивный проект, с которым может познакомиться каждый посетитель, рассказывает истории людей, встретивших войну в очень юном возрасте.

— Были сотрудничества более частного характера? К примеру, приходит клиент и говорит: «У дочки день рождение, поэтому нужна сцена, свет, звук, проекция на стену дома, трансляция в интернет, и все это снять на видео».

— В Алтайском крае таких проектов немного. В Москве — есть, мы в них участвуем. Да, в нашем регионе проходят довольно дорогие свадьбы, но… это непростая тема, по крайней мере для Барнаула и края.

Приходится много работать, скажем так, с культурным воспитанием клиента. Что было на свадьбах 20 лет назад? Это столовая, в которой все сидели, ели, пили и танцевали, и если обходилось без драки — это деньги на ветер.

Сегодня уже сложился некоторый пласт свадеб, в которых есть тематические оформления и какие-то творческие задачи. Просят сделать 3D-mapping на торт — проецирование изображения на торт.

— Необычно. Не слышал о таком использовании торта.

— Необычно было примерно в 2008 году, когда мы во французском Франш-Конте совместно с Минэкономразвития Алтайского края, которое тогда называлось управлением экономикой и инвестициями, продвигали алтайские туристические проекты. Таких мероприятий за рубежом прошло несколько.

Мы сделали мэппинг на костюмы, сшитые в виде лебедей, в которых на сцене танцевали девушки — они разворачивали крылья, формировали различные мизансцены, а мы проецировали на них красоты Алтайского края.

Получается, что первый мэппинг на костюмы мы сделали лет 12 назад, а теперь это стало трендом в той же свадебной индустрии. Так что разукрашенным тортом или платьем невесты уже не удивишь.

Голография. &quot;МЕМ ГРУПП&quot;.
Голография. «МЕМ ГРУПП».
Предоставлено altapress.ru.

— И все же, к вопросу о необычных частных заказах.

— Частные истории, если говорить о московских проектах, встречаются постоянно и к нам обращаются, мы этим занимаемся.

На Алтае таких проектов просто немного и про какой-то большой пул, с точки зрения интересных работ в этом направлении, сложно сказать. Хотя, конечно же, они есть. Иногда бывают такие проекты, но, повторю, нам больше нравятся задачи с глубоким культурным смыслом.

— Изначально была просто компания «МЕМ», теперь группа компаний, есть куда еще расширяться? Какие планы?

— Мы придерживаемся концепции «всегда искать возможность приспособиться к изменяющимся внешним условиям». Для меня это одна из основных задач — из тех, которые я перед собой ставлю.

Большой пласт работ, который мы делали в этом году, схлопнулся. И если отменяют крупные мероприятия, то будут отменять и более мелкие — мы это сразу поняли.

Когда были в Амстердаме на одной из крупнейших выставок электронных систем Integrated Systems Europe, мы решили, что будем достаточно серьезно уходить в онлайн. Собственно, именно на это и сделали ставку — на организацию онлайн-мероприятий.

— Уже начали двигаться в этом направлении?

— Мы уже проделали большую работу, чтобы донести до людей, что можно не отменять мероприятия, а просто изменять формат.

Один из таких реализованных проектов — Алтайский региональный IT-форум, прошедший осенью и подготовленный совместно краевыми Минцифрой и Торгово-промышленной палатой и компанией Galex. В нем приняли участие крупные алтайские предприятия, выступившие в том числе партнерами форума.

Алтайский региональный IT-форум 2020.
Алтайский региональный IT-форум 2020.
Предоставлено altapress.ru.

Получился большой проект с онлайн-вещанием, онлайн-спикерами и онлайн-участниками. Провели удачно, с большим количеством положительных отзывов. Новый формат позволил значительно увеличить число посетителей. К примеру, если раньше в традиционном режиме на одной из секций форума физически присутствовали 25−30 человек, то в этом году в онлайне число выросло до 150−170.

— Как и на Шукшинском кинофестивале, который прошел в онлайне.

- Здесь еще более интересная история. В обычном режиме, без ограничений, открытие кинофестиваля в Алтайском краевом театре драмы может посетить 700 человек. В этом году только во «ВКонтакте» открытие смотрели 800 человек, при этом трансляцию также вели на YouTube и телеканале.

Мы еще весной начали объяснять, что работа в онлайне может дать массу плюсов. Сегодня многие наши клиенты и партнеры оценили такой формат.

— А в следующем году, если ситуация с пандемией изменится и ограничения снимут?

— Тогда начнутся гибридные истории. Уже сейчас мы понимаем, что онлайн никто отменять не будет. Потому что, напомню про IT-форум, если на секцию помимо 20 человек, которые всегда придут при любом формате, дополнительно придут еще 150 человек, это только плюс для организаторов.

Гибридный формат — это как раз симбиоз творческих и инженерных решений: организация и оформление студий, свет, звук, видео, трансляция. Плюс к этому придумать, как все это сделать в телевизионном формате.

Это та история, в рамках которой мы сейчас движемся и решаем задачи. И не только в направлении поиска новых технических решений, но и новых предложений.

Алтайский краеведческий музеей. &quot;МЕМ ГРУПП&quot;.
Алтайский краеведческий музеей. «МЕМ ГРУПП».
Предоставлено altapress.ru.

— Какие максимально актуальные новые предложения уже есть?

— Новый год. Перед предприятиями встала задача: как поздравить коллектив. Корпоративы в обычном понимании проводить нельзя — есть запрет, и многие отменяют свои предновогодние мероприятия, причем не из-за запрета, а из-за риска — никто не хочет, чтобы после корпоратива на работу не пришла половина сотрудников.

Мы предлагаем, скажем так, фильм-поздравление, который можно демонстрировать в фойе, в холле, на территории производства. Это новая форма донесения до сотрудников целей и задач.

— Как выступление президента?

— Не стоит сравнивать именно с этим. Не обязательно должно быть в форме: «Я Иван Иваныч и всех вас поздравляю».

Речь не о внешних задачах, которые на предприятии решает отдел маркетинга, а о внутренних задачах, которые решают HR-менеджеры, направленных на рост эффективности работы всего коллектива.

Корпоратив — это же не просто пьянка, на которую пришел, выпил и ушел. Это большой массив задач, решение которых определит, с какими мыслями люди должны уйти с этого совместного мероприятия. Мы предлагаем альтернативу или очень хорошее дополнение к стандартным формам корпоратива, направленную конкретно на решение задачи сплочения коллектива.

Алтайский региональный IT-форум 2020.
Алтайский региональный IT-форум 2020.
Предоставлено altapress.ru.

— Как появился «МЕМ ГРУПП»?

— Это эволюционный путь с 1997 года. Начинали с команды программистов, которая занималась разработкой IT-проектов на высоком уровне. Работали с коммерческими компаниями и госучреждениями.

Однажды получили необычный заказ — запрограммировать интерактивный проект под концерт. Не под фонограмму, а именно для живого оркестра. Здесь важно понимать, что когда произведение играет в живую, оно никогда дважды одинаково не звучит — нельзя заранее записать большое видео, которое четко секунда в секунду совпадет с тем, что сыграют на концерте.

Нам нужно было сделать именно такую историю. Мы реализовали этот проект. Для нас это был первый шаг с точки зрения объединения творческого и инженерного процессов. Можно сказать, это было начало нашей эволюции одновременно с этих двух сторон.

«МЕМ ГРУПП» появился позже, когда мы разрослись до группы компаний, которые совместно решают широкий спектр задач.

— Почему сразу решили, что интеграционные проекты — это именно ваш путь?

— Потому что наша команда постоянно движется в направлении неординарных решений, потому что для нас делать каждый день одно и тоже — это грустно. Поэтому и коллектив подбираем соответствующий.

Нам легче и интереснее работать именно в проектах. Когда каждый день может возникнуть задача, которую мы никогда раньше не решали.

Наши клиенты порой спрашивают: «Делали ли вы то, что нам нужно?». А я отвечаю: «Мы вам сделаем то, что никто и никогда раньше не делал и, скорее всего, никто и никогда делать не будет».

Зал для горсовета депутатов в здании администрации Новосибирска.
Зал для горсовета депутатов в здании администрации Новосибирска.
Предоставлено altapress.ru.

Каждый наш проект реализован в рамках конкретных задач, потребностей и ограничений. И даже если в будущем мы столкнемся с подобным проектом, он все равно будет другим — мы получим другие целевые задачи. Это не рутинная работа.

— «МЕМ» — интересное название, не мешает?

— Оно сформировалось в 2002 году. Нам хотелось короткое и емкое название. Но не просто «АТР» или «ОТР», а броское и с нормальным звучанием. Тогда в маркетинг глубоко никто не смотрел.

Со временем появилось и понятие «мема» — единица значимой культурной информации. Но к этому моменту, когда понятие закрепилось, мы уже достаточно серьезно работали в области культуры в том числе. Поэтому название, можно сказать, для нас было предопределено.

А почему это должно мешать?

— Просто сегодня мем — это скорее шутливая картинка со словами, на которой что-то или кого-то высмеивают. К примеру, Валерий Сюткин с битой.

— На самом деле не мешает. Для нас это дополнительный маркетинг: на фоне наших вывесок и надписей молодежь фотографируется. Это прекрасно.

Термин «мем» — культурный и мультимедийный. Отрицательных моментов мы не встречали.

— Я уже понял, что для вас каждое сотрудничество — интересное. Но все равно должны быть важные и запоминающиеся.

— Самые важные клиенты те, которые открыты для смелых проектов, решительны и готовы двигаться вперед. Это вызывает уважение и с такими складываются уникальные взаимоотношения.

Алтайский филиал РАНХиГС. &quot;МЕМ ГРУПП&quot;.
Алтайский филиал РАНХиГС. «МЕМ ГРУПП».
Предоставлено altapress.ru.

Например, Алтайский филиал РАНХиГС, с которым нас связывает множество интереснейших проектов, в том числе инсталляций. Делаем интерактивную систему для преподавателей — первую в Алтайском крае и, возможно, вообще за Уралом.

Уже вторую реинкарнацию прошла интерактивная тач-система, которую сделали три года назад. Это не только расписание занятий для студентов и преподавателей, но и в целом вся информация о внутренней работе академии.

РАНХиГС уже сложно назвать нашим клиентом, это уже наш партнер, который готов к сложным творческим и техническим решениям. Это авангард, который двигает вперед всю историю, поскольку редко в каком вузе можно увидеть подобные системы. Очень много задач совместно решаем практически каждый год.

— Знаю этих ребят из РАНХиГС. Даже их сайт говорит об интересе к нестандартным решениям, особенно если зайти в раздел «персоналии». Сотрудники представлены как в фильме про Гарри Поттера — это необычно.

— Абсолютно верно. Кстати, altapress.ru недавно писал, что РАНХиГС планирует в 2021 году начать строительство в Барнауле нового здания в стиле постмодернизма — такого в городе еще нет, я подобную архитектуру видел в Голландии. Мы тоже участвуем в этом проекте — отвечаем за техническое наполнение.

Здание РАНХиГС.
Здание РАНХиГС.
Страница Евгения Носенко на facebook.com.
Здание РАНХиГС.
Здание РАНХиГС.
Страница Евгения Носенко на facebook.com.

Три года назад совместно решили еще одну интересную задачу: сложное с точки зрения акустики помещение необходимо было превратить одновременно и в конференц-зал, и в учебную аудиторию, и в концертный зал, и в площадку для дискотек. И чтобы вся система управлялась «одной кнопкой».

Получилась очень сложная гетерогенная система, в которой множество различных подсистем — концертный звук, свет, сцена, обычное освещение, проекторы, экраны и много чего еще. Более того, зал моментально меняет режим работы: преподаватель нажимает кнопку «лекция» и помещение включается в этом режиме. Вот такие истории мы любим делать.

— Когда я был студентом, у нас тоже был универсальный зал без кнопок. Захотели дискотеку — раздвинули стулья и столы, захотели лекцию — сдвинули стулья и столы.

— В АлтГУ мы тоже перестроили несколько залов. К примеру, зал ученого совета — проектировали и монтаж осуществили. Этот университет сегодня также задает стандарты.

В 2015 году работали с мэрией Новосибирска — сделали зал для горсовета депутатов, поставили «круглый стол» на 60 с плюсом человек. Получился очень интересный проект с разными сложными творческими и техническими решениями.

Зал для горсовета депутатов в здании администрации Новосибирска.
Зал для горсовета депутатов в здании администрации Новосибирска.
Предоставлено altapress.ru.

— Без творчества никуда.

— Я так считаю: если в проекте нет творчества, если что-то не нужно сочинять и придумывать, то он становится не очень интересным. С типовыми задачами мы, конечно, тоже сталкиваемся, но в памяти они не остаются.

Сегодня без творчества даже бутылку молока не продать. А мы в такой области работаем, где неинтересный клиент — это большая редкость.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».

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