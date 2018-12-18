Ученых привлекли к разрешению скандала с лесами в Алтайском крае

Идею выделить ленточные боры в отдельный лесной район изучат краевые и федеральные эксперты, в том числе представители науки. Об этом altapress.ru рассказал президент союза организаций лесной отрасли (СОЛО) «Алтайлес» Михаил Ключников.

Зачем привлекают ученых

По словам Ключникова, если потребуется, по итогам исследований разработают новые правила, по которым арендаторы будут работать в ленточных борах Алтайского края. «Решение должны принимать все стороны. В первую очередь — наука, но при непосредственном участии органов власти и лесопользователей», — сказал Ключников.



Разработать новые нормативно-правовые акты с правилами ведения лесного хозяйства в ленточных борах Алтайского края решили на совещании в региональном минприроде 14 декабря. Ключников уточнил, что этот процесс может занять около двух лет.

Михаил Ключников,

президент СОЛО «Алтайлес»:

Сейчас правила есть, но мы признаем, что они не в полной мере отвечают состоянию и задачам фонда ленточных боров. Важно, чтобы изменения не сократили темпы омоложения лесов.

Сейчас основная дискуссия вокруг ленточных боров касается того, как изменить возраст рубки сосен. Экологи призывают их увеличить. Работники отрасли считают, что это приведет к социальной и экологической катастрофе. Подробнее позиции каждой стороны мы описывали в мае 2018 года.

Рубка леса у поселка Пригородный. narod.altapress.ru

Что за идея выделить боры в отдельный район

5 декабря Дмитрий Кобылкин заявил в Госдуме, что уникальные ленточные лесные боры Алтайского края будут защищать от рубок с января 2019 года. По его словам, боры выделят в отдельную территорию, под которую пропишут другие «правила игры». Предполагается, что в приоритете будет защита лесов, а не хозяйственная деятельность.

До этого в общественной палате РФ эколог и эксперт «путинского» Общероссийского народного фронта Алексей Грибков рассказал, что алтайские ленточные боры передают в аренду частным компаниям для заготовки древесины. При этом в защитных лесах можно вести только рубки ухода. Это, по выражению эксперта, кривая логика: коммерческое предприятие по определению не будет вести только санитарные рубки и оставлять в лесу лучшие деревья.

Работники лесной отрасли Алтайского края выступили против инициативы министра Кобылкина. Они собрали 17 тыс. подписей и заявили, что готовы выйти на митинги в Барнауле, Рубцовске и Камне-на-Оби.

Рубки в лесу. altaipriroda.ru

О чем еще говорили на совещании в минприроды

14 декабря в ведомстве обсуждали ситуацию в алтайских ленточных борах в закрытом от СМИ режиме. После этого «Алтайлес» опубликовал пресс-релиз с выдержками из выступлений участников.

Владимир Черных,

и.о. начальника управления лесами Алтайского края:

Столько негатива в региональных СМИ, на федеральных каналах. Создается впечатление, что ленточные боры стали одной большой проблемой. А слово «лесник», «лесовод» вообще стало ругательным. Мне кажется, это уже предел. События 2012 года преподнесли как реалии сегодняшнего дня. Вы лучше других знаете, что это не так (обращение к Алексею Грибкову. Речь о сюжете на канале «Россия24» — прим. ред.), но тем не менее пятно положили на весь край. Или получается так, что для достижения цели любые способы хороши?

Сергей Ермаков,

глава Новичихинского района:

У меня была возможность облететь всю территорию лесного массива на вертолете, впервые ее увидел сверху. Я визуально не увидел ни одной пролысины. И в целом, лес стоит бодрячком, подрастающее поколение его поджимает, и катастрофы сверхъестественной я там не увидел. Никакого ажиотажа у населения нет. Только подогревает интернет.

Также на совещании чиновники, экологи и представители лесной отрасли договорились провести в январе 2019 года в Алтайском крае конференцию с федеральными экспертами. На ней снова обсудят ситуацию в ленточных борах Алтайского края.

Позицию главного оппонента арендаторов лесов Алтайского края, эколога Алексея Грибкова, читайте в нашем интервью.