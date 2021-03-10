В Алтайском крае выросли объемы производства продуктов

Рост объемов производства наблюдался практически во всех ключевых отраслях, заметили в ведомстве.
Например, мясоперерабатывающие предприятия произвели 115,7 тыс. тонн мяса и субпродуктов, рост составил — 7,8%. Увеличилось производство подсолнечного нерафинированного масла на 19,5% (всего выпустили 136,3 тыс. тонн).
Объемы производства молока увеличились на 5,4%, сливок выпустили 1,3 тыс. тонн, что на 14% больше, чем в прошлом году, на 21% больше произвели йогурта, творога было выпущено почти на 20% больше.
Небольшое снижение производства наблюдалось в зерноперерабатывающей отрасли — в среднем до 10%.
«Тем не менее, наш регион продолжает оставаться лидером в стране по выпуску муки, круп и зерновых продуктов для завтрака», — отметили в управлении.
Объемы производства минералки увеличились на 8,2%. Производство безалкогольных напитков (квас, лимонады, энергетики, напитки с соком, на растительном сырье, ароматизаторах и т.д.) выросло на 21,7% и составило 15 227 тыс. дкл.
Ранее стало известно, что Алтайский край оказался в числе российских регионов, где эксперты отмечают наибольший рост цен на еду.