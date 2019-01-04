Председатель ТСЖ посчитал, во сколько раз выросли коммунальные платежи в Барнауле

За десять лет платежи за жилищные и коммунальные услуги в многоквартирном доме на Красноармейском проспекте выросли почти в 2,8 раза — с 2,5 млн до 7 млн рублей. К такому выводу пришел председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин, который проанализировал динамику квартплаты с 2008 по 2018 годы. Об этом он написал на своей странице в Facebook .

Чтобы узнать, как выросли платежи, Константин Емешин взял данные по своему дому — Красноармейский 53 — по годам. Получилось, что в 2008 году начисленные услуги ЖКХ составили около 2,5 млн рублей, а в 2018 году эта сумма выросла до 7 млн рублей. Согласно приведенной таблице прирост составил почти 180%.

Платежи по ЖКХ. Таблица. www.facebook.com/kyemeshin

Константин Емешин,

председатель ТСЖ «Красноармейский , 53»:

Забавно слушать, что-то президент, то премьер строго требуют ограничить рост тарифов. А это реальные цифры, и оказывается наш дом в целом стал платить за жилищные и коммунальные услуги почти на 80% больше. Здесь не только рост тарифов, но и введение новых платежей ОДН (ОДИ) и особенно введение платежей на капитальный ремонт.

Ранее сообщалось, что правительство региона установило планку роста платы за ЖКХ в Алтайском крае на 2019 год. В первом полугодии совокупный набор коммунальных услуг не может подорожать более чем на 1,7%, во втором полугодии — не более чем на 4,8%.

По подсчетам РБК, за девять месяцев 2018 года среднестатистическая российская семья тратила на оплату услуг ЖКХ 5038 рублей.