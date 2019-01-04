Председатель ТСЖ посчитал, во сколько раз выросли коммунальные платежи в Барнауле

Чтобы узнать, как выросли платежи, Константин Емешин взял данные по своему дому — Красноармейский 53 — по годам. Получилось, что в 2008 году начисленные услуги ЖКХ составили около 2,5 млн рублей, а в 2018 году эта сумма выросла до 7 млн рублей. Согласно приведенной таблице прирост составил почти 180%.
Константин Емешин,
председатель ТСЖ «Красноармейский, 53»:
Забавно слушать, что-то президент, то премьер строго требуют ограничить рост тарифов. А это реальные цифры, и оказывается наш дом в целом стал платить за жилищные и коммунальные услуги почти на 80% больше. Здесь не только рост тарифов, но и введение новых платежей ОДН (ОДИ) и особенно введение платежей на капитальный ремонт.
Ранее сообщалось, что правительство региона установило планку роста платы за ЖКХ в Алтайском крае на 2019 год. В первом полугодии совокупный набор коммунальных услуг не может подорожать более чем на 1,7%, во втором полугодии — не более чем на 4,8%.
По подсчетам РБК, за девять месяцев 2018 года среднестатистическая российская семья тратила на оплату услуг ЖКХ 5038 рублей.