В Барнауле с дисконтом попытаются продать магазин-бомж на «красной линии»

На 3 сентября назначены повторные торги по продаже здания и земельного участка бывшего магазина «Угринич» в Барнауле. Помещение, которое долгое время было пристанищем бездомных, на этот раз выставлено на аукцион с дисконтом.

В объявлении о продаже говорится, что нежилое помещение на проспекте Красноармейский, 33 имеет общую площадь 1,5 тыс. кв. метров. Земельный участок под ним — чуть больше 1 тыс. кв. метров. В здании пять этажей.

Начальная стоимость объекта снизилась от первоначальной на 7,3 млн и составляет теперь 66 млн рублей.

Шаг аукциона — 5% от этой суммы. Еще один нюанс: 10% от начальной стоимости потенциальные участники должны внести в виде задатка минимум за пять дней до начала торгов.

Ранее специалисты по недвижимости отмечали, что обозначенная цена лота завышена.

бывший магазин «Угринич» давно оккупировали бомжи и пьяницы Анна Зайкова

Константин Никитеев,

руководитель агентства недвижимости «Ключ-риэлт»:

Та сумма, что сейчас обозначена на торгах, кажется совершенно нереальной. Покупатель при такой цене с первого раза вряд ли найдется. В лучшем случае этот объект сможет кого-то заинтересовать, когда ценник упадет в 2−3 раза.

Что из себя сейчас представляет помещение?

Несколько лет назад в редакцию обратились барнаульцы, недовольные состоянием здания магазина «Угринич», стоящего в центре города, прямо на одном из центральных проспектов Барнаула. Они сообщали, что окна и двери здания выбиты, вокруг разбросан мусор, в помещении живут бомжи.

бывший магазин «Угринич» давно оккупировали бомжи и пьяницы Анна Зайкова

Сейчас помещение попытались облагородить. Центральный и боковые двери у него заколочены. Во внутренний двор попасть посторонние уже не могут — с двух сторон «Угринич» теперь обнесен забором.

Здание находится в залоге у Россельхозбанка по делу о банкротстве агрохолдинга «Изумрудная страна».