В Барнауле выбрали пять лучших предпринимателей

- «Эффективность и развитие» ‑ компания «ИТ Сервис» (услуги по разработке программного обеспечения),
- «Женское предпринимательство» ‑ индивидуальный предприниматель Татьяна Зорина (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления),
- «Успешный старт» ‑ компания «Вкус хлеба» (производство и торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями),
- «Молодежное предпринимательство» ‑ индивидуальный предприниматель Кристина Надоян (производство хлебобулочных изделий),
- «Лучшее социальное предприятие» ‑ компания «Диджитал Бизнес Адаптейшн» (услуги по разработке программного обеспечения, поставка электрооборудования).
Награждение состоится 26 мая в рамках празднования Дня российского предпринимательства, сообщили в администрации города.
А ранее замглавы Барнаула по экономической политике Сергей Рябчун отметил, что 2021 год «стал годом восстановления экономики докризисного периода».