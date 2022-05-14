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Экономика

В Барнауле выбрали пять лучших предпринимателей

Итоги конкурса «Лучший предприниматель Барнаула» подвели в краевой столицы. Комиссия выбрала пять победителей.

Бизнес. Предпринимательство.
Бизнес. Предпринимательство.
СС0
  • «Эффективность и развитие» ‑ компания «ИТ Сервис» (услуги по разработке программного обеспечения),
  • «Женское предпринимательство» ‑ индивидуальный предприниматель Татьяна Зорина (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления),
  • «Успешный старт» ‑ компания «Вкус хлеба» (производство и торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями),
  • «Молодежное предпринимательство» ‑ индивидуальный предприниматель Кристина Надоян (производство хлебобулочных изделий),
  • «Лучшее социальное предприятие» ‑ компания «Диджитал Бизнес Адаптейшн» (услуги по разработке программного обеспечения, поставка электрооборудования).

Награждение состоится 26 мая в рамках празднования Дня российского предпринимательства, сообщили в администрации города.

А ранее замглавы Барнаула по экономической политике Сергей Рябчун отметил, что 2021 год «стал годом восстановления экономики докризисного периода».

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