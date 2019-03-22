В Барнауле выставят на продажу знаменитый магазин-бомж на «красной линии»

1 апреля начинается прием заявок на аукцион по продаже имущества торгового дома «Угринич». На торги будет выставлено помещение на проспекте Красноармейском, 33. В здании, где раньше располагался магазин с «хлебушком и молочком», теперь обитают бомжи и пьяницы, а также резвятся малолетки. И вид у экс-«Угринича», мягко говоря, непрезентабельный.

Когда состоится аукцион?

Сообщение о начале приема заявок на участие в торгах появилось буквально на днях, 20 марта. В объявлении говорится, что нежилое помещение имеет общую площадь 1,5 тысячи квадратных метров. Земельный участок под ним — чуть больше 1 тыс кв. метров. В здании имеются пять этажей.

Начальная стоимость объекта составляет 73,3 млн рублей. Шаг аукциона составит 5% от этой суммы. 10% от нее потенциальные участники торгов должны внести в виде задатка минимум за пять дней до начала торгов.

Первая продажа барнаульского магазина «Угринич» должна пройти 14 мая.

бывший магазин «Угринич» давно оккупировали бомжи и пьяницы Анна Зайкова бывший магазин «Угринич» давно оккупировали бомжи и пьяницы Анна Зайкова бывший магазин «Угринич» давно оккупировали бомжи и пьяницы Анна Зайкова бывший магазин «Угринич» давно оккупировали бомжи и пьяницы Анна Зайкова бывший магазин «Угринич» давно оккупировали бомжи и пьяницы Анна Зайкова бывший магазин «Угринич» давно оккупировали бомжи и пьяницы Анна Зайкова бывший магазин «Угринич» давно оккупировали бомжи и пьяницы Анна Зайкова

В сообщении написано, что ознакомится с объектом можно по предварительному согласованию в рабочие дни. На самом же деле, сделать это может каждый желающий. Как убедились корреспонденты altapress.ru, здание уже давно превратилось в проходной двор.

Что происходит внутри?

О том, что бывший «Угринич» находится в ужасающем состоянии мы сообщали в ноябре 2017 года. Тогда в редакцию обратились барнаульцы, недовольные состоянием здания, стоящего в центре города, прямо на «красной линии».

После публикации altapress.ru пространство вокруг магазина привели в порядок, убрав горы cкопившегося мусора. Центральный вход и боковые двери заколотили. На какое-то время показалось, что здесь все будет в порядке. Но это было временное явление.

Сейчас вокруг «Угринича» опять свалка — разбитые бутылки, шприцы, «фунфырики». И если пешеходная зона вдоль Красноармейского еще худо-бедно убирается, то стоит только сойти с тротуара и можно увидеть вот это:

бывший магазин «Угринич» давно оккупировали бомжи и пьяницы Анна Зайкова бывший магазин «Угринич» давно оккупировали бомжи и пьяницы Анна Зайкова бывший магазин «Угринич» давно оккупировали бомжи и пьяницы Анна Зайкова бывший магазин «Угринич» давно оккупировали бомжи и пьяницы Анна Зайкова

Проникнуть в сам магазин легче легкого: боковые двери вновь полностью выставлены. Стоит сделать пару шагов и сразу соышится треск стекла под ногами, а в нос отдает резкий запах. Местные забулдыги превратили помещение в большой общественный туалет.

В магазине в некоторых местах высталены окна. Видимо, когда хода через двери у бомжей не было, они лезли сюда через все щели.

бывший магазин «Угринич» давно оккупировали бомжи и пьяницы Анна Зайкова

На первом этаже, где раньше располагался магазин, от былого торгового не осталось и следа. Витрины, которые здесь были еще в ноябре 2017-го, давно растащили. С потолка свисают остатки вытяжки.

Второй этаж, который «Изумрудная страна» сдавала под клуб, буквально завален макулатурой — книги и документация по бухгалтерии, какие-то старые журналы, газеты. Среди горы мусора можно различить папки с отчетами по животноводству — последнее напоминание о некогда могучем агрохолдинге.

бывший магазин «Угринич» давно оккупировали бомжи и пьяницы Анна Зайкова бывший магазин «Угринич» давно оккупировали бомжи и пьяницы Анна Зайкова бывший магазин «Угринич» давно оккупировали бомжи и пьяницы Анна Зайкова бывший магазин «Угринич» давно оккупировали бомжи и пьяницы Анна Зайкова бывший магазин «Угринич» давно оккупировали бомжи и пьяницы Анна Зайкова бывший магазин «Угринич» давно оккупировали бомжи и пьяницы Анна Зайкова

А от былой клубной жизни здесь осталась только чудом сохранившаяся деревянная барная стойка и остатки сцены.

Два этажа выше, где раньше располагались офисы «изумрудников», теперь, судя по всему, пристанище бездомных. В небольших кабинетиках можно увидеть лежанки и личные вещи.

бывший магазин «Угринич» давно оккупировали бомжи и пьяницы Анна Зайкова

В 2017 году здесь мы уже встречали в заброшенном «Угриниче» бомжа Колю. Он тогда рассказывал, что жил в магазине несколько недель. Полиция его не беспокола. Взамен Коля клятвенно пообещал не трогать вышку мобильной связи на крыше. Все остальное помещение было в его распоряжении.

В этом раз обитателей магазина мы не застали. На первом этаже в какой-то момент только послышались детские голоса. Почувствовав, что в здании кто-то есть, подростки разбежались. Судя по многочисленным графитти на стенах и кривым надписям «Здесь была Лиза» и «Ксюша с**а», окрестные школьники тут частые гости.

Будет ли кому-то интересно это здание?

Ужасающее состояние «Угринича», однозначно негативно отразится на покупательском интересе, считают барнаульские риэлторы. Они полагают: пару лет назад, когда здание только перешло на баланс «Россельхозбанка» и не было еще разрушено, его красная цена была на уровне 40−50 млн рублей, не больше.

Константин Никитеев,

руководитель агентства недвижимости «Ключ-риэлт»:

Та сумма, что сейчас обозначена на торгах, кажется совершенно не реальной. Покупатель при такой цене с первого раза вряд ли найдется. В лучшем случае этот объект сможет кого-то заинтересовать, когда ценник упадет в 2−3 раза.

По словам Никитеева, здание бывшего магазина «Грааль», что стоит напротив «Угринича», тоже продавалось довольно долго. При этом у него были явные преимущества, например, внутренний двор и возможность для расширения. Первоначальная стоимость объекта в 58 млн рублей в итоге снизилась до 31 млн.

бывший магазин «Угринич» давно оккупировали бомжи и пьяницы Анна Зайкова

Что можно разместить в здании «Угринича» — большой вопрос. Торговлю продуктами питания здесь возобновлять нет смысла: буквально в двух шагах еще в прошлом году открылась новая «Мария-Ра».

Использовать здание в качестве офисника, тоже нецелесообразно, считают специалисты. У помещения нет своей парковки. Кроме того, в шаговой доступности есть комфортабельные офисные помещения комплексов «Plaza» и «Идеал».

Как распродается другое имущество «Изумрудной страны»?

В Барнауле помимо «Угринича» у «Изумрудной страны» было несколько крупных объектов, например, территория Барнаульского сереброплавильного завода, где, по слухам, располагался офис основателя холдинга Александра Антипина, и дрожжевой завод.

Территория сереброплавильного завода. Май 2018 года. altapress.ru

Первый объект в 2017 году выкупила фирма «Матч», аффелированная с бизнесом Евгения Ракшина и Нодара Шония. В настоящий момент собственники повторно утверждают проект выделения зон охраны. Первый вариант документа Минкульт завернул в октябре 2018 года.

«Барнаульский дрожжевой завод» по прежнему находится в конкурсном производстве. В 2018 году на торги выставлялось в том числе и историческое здание, находящееся на территории предприятия. Покупателей на него не нашлось.

«Барнаульский дрожжевой завод». Январь 2018 года. Анна Зайкова

В Наукограде у «Изумрудки» имелись несколько крупных предприятий. «Бийский сахарный завод» осенью 2017 года на торгах выкупила новосибирская компания «СанИнвест». По информации altapress.ru, в прошлом году новые собственники провели в правительстве презентацию этого производства и пообещали сохранить его основной профиль.

При этом переговоры с сельхозпроизводителями бийской зона, которые могли бы обеспечить завод сырьем, инвесторы не вели.

В 2018 году новый владелец появился и у «Бийского спиртзавода». Им стал житель Новосибирска Николай Юркевич. Он не является и никогда не был зарегистрирован как предприниматель, и, кроме того, не работает руководителем какого-либо юрлица.

Годом ранее барнаульском компанией «Контраст» был выкуплен «Красногорский маслосырзавод».

Предположительно, УК «Контраст» каким-то образом связана с «Россельхозбанком». Один из комментаторов агентства «Банкфакс» утверждал, что Владимир Жилкин — бывший управляющий допофиса банка в Барнауле.

В настоящий момент еще несколько предприятия «Изумрудной страны» остаются не проданными. Речь идет о «Заринском элеваторе» и «Павловской птицефабрике». В конце апреля конкурсный управляющий попробует реализовать дебиторскую задолженность фабрики, начальная стоимость которой оценивается 14,8 млн рублей.