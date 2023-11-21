В «черной пятнице» планируют участвовать 51% сибиряков

Более половины жителей Сибири намерены участвовать в этом году в «черной пятнице» — массовых распродажах товаров и услуг со скидками в период 24-30 ноября. При этом 56% не готовы тратить в «черную пятницу» больше 10 тысяч рублей, а 43% будут совершать покупки только онлайн. Таковы результаты опроса*, проведенного банками ВТБ и «Открытие».

Сибиряки активно пользуются скидками при покупке товаров и услуг. 37% покупают товары и услуги только со скидками. Еще 44% стараются совершать со скидками только крупные и относительно дорогостоящие покупки. Редко пользуются скидками 17%. Никогда не покупают товары со скидками и не следят за ними лишь 3%.

В этом году участвовать в «черной пятнице» и неделе распродаж в период 24-30 ноября намерен 51% опрошенных (9% - определенно да, 42% — скорее да). Не хотят покупать товары и услуги в «черную пятницу» 31% (скорее нет — 20%, определенно нет — 11%). Кстати, чаще других макрорегионов такой ответ давали именно сибиряки. К примеру, в Московской области этот показатель составил всего 19%. При этом почти каждый пятый респондент (18%) затруднился ответить на этот вопрос.

Отвечая на открытый вопрос о возможных покупках в «черную пятницу» (можно было давать более одного варианта ответа), 57% сообщили, что приобрели бы одежду и обувь, 34% - парфюмерию и косметику, по 27% — продовольственные товары, гаджеты и электронику, 26% — бытовую технику, 22% — детские товары, 16% — строительные материалы и товары для ремонта. 3% готовы приобрести со скидкой в «черную пятницу» образовательные онлайн-курсы.

30% из тех, кто будет участвовать в «черной пятнице» в этом году, планируют потратить не более 5 тысяч рублей, еще 26% — 5-10 тысяч. Еще 18% готовы раскошелиться на покупки в пределах 10-20 тысяч рублей, 7% — более 20 тысяч рублей. 18% затруднились с ответом.

43% участников «черной пятницы» будут покупать только онлайн (заказывать товары на маркетплейсах и по интернету). И онлайн, и офлайн планируют совершать покупки 31%. Только офлайн, в магазинах и торговых центрах будут покупать 11%. 15% затруднились ответить на этот вопрос.

* Опрос проведен 7-14 ноября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.