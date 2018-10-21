Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 октября 8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Экономика
125

В Казахстан не пустили почти 36 тонн опасной алтайской пшеницы

Почти 36 тонн пшеницы и 27,5 тонн зерноотходов задержали на границе России и Казахстана в Кулундинском районе. Оказалось, что у груза нет необходимых сопроводительных документов, а значит он может быть потенциально опасным.

Зерно.
Зерно.
СС0

Как говорится в сообщении Россельхознадзора по Алтайскому краю, партии были задержаны в конце прошлой неделе. Пшеницу и зерноотходы везли из Родинского района в Павлодарскую область Казахстана без ветеринарных сертификатов Таможенного союза, подтверждающих безопасность груза в ветеринарно-санитарном отношении и благополучие территории, с которой он выходит.

Из-за отсутствия документов зерно не пустили в Казахстан и вернули по месту отправки.

В отношении нарушителей приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка