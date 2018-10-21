В Казахстан не пустили почти 36 тонн опасной алтайской пшеницы

Как говорится в сообщении Россельхознадзора по Алтайскому краю, партии были задержаны в конце прошлой неделе. Пшеницу и зерноотходы везли из Родинского района в Павлодарскую область Казахстана без ветеринарных сертификатов Таможенного союза, подтверждающих безопасность груза в ветеринарно-санитарном отношении и благополучие территории, с которой он выходит.
Из-за отсутствия документов зерно не пустили в Казахстан и вернули по месту отправки.
В отношении нарушителей приняты меры в соответствии с действующим законодательством.