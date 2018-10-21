В Казахстан не пустили почти 36 тонн опасной алтайской пшеницы

Почти 36 тонн пшеницы и 27,5 тонн зерноотходов задержали на границе России и Казахстана в Кулундинском районе. Оказалось, что у груза нет необходимых сопроводительных документов, а значит он может быть потенциально опасным.

Как говорится в сообщении Россельхознадзора по Алтайскому краю, партии были задержаны в конце прошлой неделе. Пшеницу и зерноотходы везли из Родинского района в Павлодарскую область Казахстана без ветеринарных сертификатов Таможенного союза, подтверждающих безопасность груза в ветеринарно-санитарном отношении и благополучие территории, с которой он выходит.

Из-за отсутствия документов зерно не пустили в Казахстан и вернули по месту отправки.

В отношении нарушителей приняты меры в соответствии с действующим законодательством.