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Экономика

В Кремле прокомментировали утверждения о дефолте в России

В Кремле прокомментировали утверждения западных СМИ о наступлении в РФ дефолта по валютным долговым обязательствам.

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
кадр из видео.

На вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с заявлениями о дефолте в РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: «Нет, не согласны», сообщает «Интерфакс».

По словам Пескова, утверждения о дефолте «в данном случае абсолютно неправомерны, потому что еще в мае в валюте необходимый платеж был совершен».

Тот факт, что эти средства были удержаны и не доведены до получателей — «это уже не наши проблемы», добавил он.

«То есть, в данном случае здесь никаких оснований называть эту ситуацию дефолтом нет», — сказал Песков.

Истек 30-дневный льготный период, в течение которого РФ должна была решить вопрос с выплатой купонных платежей по выпускам «Россия-2026» и «Россия-2036».

В Совфеде также отреагировали на сообщения о том, что в РФ наступил дефолт.

О том, что в России якобы случился дефолт, являются наглой ложью и выдумкой, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По мнению сенатора, в западных банках украли огромные деньги, принадлежащие РФ.

«Не проводят никаких платежей и цинично заявляют, что Россия не может погасить свои обязательства. Вот наглецы!» — написал Джабаров в Telegram-канале, комментируя материал Bloomberg.

Что произошло

Агентство Bloomberg сообщило, что в ночь на 27 июня в России наступил первый с 1918 года дефолт.

По сведениям западного СМИ, в России якобы истек льготный период для выплаты около 100 млн долларов просроченных платежей по гособлигациям. В случае неплатежа окончание льготного периода считается событием дефолта.

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