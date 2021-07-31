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Экономика

В России обесценивается и без того не высокая пенсия

Из-за высокой инфляции в России в первой половине 2021 года снизились пенсии в реальном выражении. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Бедность. Пенсии.
Бедность. Пенсии.
Pixabay.com

В феврале 2021 года пенсии с поправкой на инфляцию уменьшились на 0,1% в годовом сравнении, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%, в июне на 0,8%.

При этом в январе 2021 года реальный размер средней пенсии в стране еще показывал рост — на 0,4% по сравнению с январем прошлого года. Однако темпы роста уменьшались, в январе 2020-го он составил 3,2% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

Всего за 2020 год реальный размер средней пенсии увеличился на 2,3%. Средний размер российских пенсий в номинальном выражении в июне 2021 года равен 15 822 рублям, это на 5,6% больше по сравнению с июнем прошлого года.

Напомним, годовая инфляция в стране в июне была равна 6,5%.

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