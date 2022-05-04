5 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

В США пенсионеры из-за роста цен работают и не понимают, как можно трудиться до конца жизни

В США рост цен на товары и услуги вынуждает пенсионеров вновь начать работать, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американский телеканал CBS.

Пенсионер.
Пенсионер.
pexels.com. Автор: Andrea Piacquadio.

В телесюжете американка Патти Байтер заявила, что ее жизнь на пенсии продлилась меньше года.

«Высокая инфляция заставила выйти на работу. Счета за топливо выросли на 150 долларов, а страховые накопления испарились», — отметила она.

По ее словам, существовать на одну пенсию сейчас невозможно.

Пенсионерка подчеркнула, что ей очень сложно привыкнуть к мысли, что теперь придется трудиться до конца жизни.

«Я все еще усваиваю эту информацию у себя в голове», — пожаловалась американка.

Напомним, инфляция в США в марте разогналась до 8,5%. Федрезерв для борьбы с ней планировал поднять учетную ставку сразу на 50 базисных пунктов.

Ранее сообщили про жителей Британии, которые поняли, что значит выбирать между едой и оплатой счетов.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость