В США пенсионеры из-за роста цен работают и не понимают, как можно трудиться до конца жизни

В США рост цен на товары и услуги вынуждает пенсионеров вновь начать работать, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американский телеканал CBS .

В телесюжете американка Патти Байтер заявила, что ее жизнь на пенсии продлилась меньше года.

«Высокая инфляция заставила выйти на работу. Счета за топливо выросли на 150 долларов, а страховые накопления испарились», — отметила она.

По ее словам, существовать на одну пенсию сейчас невозможно.

Пенсионерка подчеркнула, что ей очень сложно привыкнуть к мысли, что теперь придется трудиться до конца жизни.

«Я все еще усваиваю эту информацию у себя в голове», — пожаловалась американка.

Напомним, инфляция в США в марте разогналась до 8,5%. Федрезерв для борьбы с ней планировал поднять учетную ставку сразу на 50 базисных пунктов.

Ранее сообщили про жителей Британии, которые поняли, что значит выбирать между едой и оплатой счетов.