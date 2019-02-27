Вдову алтайского банкира обязали вернуть «Зернобанку» крупную сумму

Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил требования конкурсного управляющего «Зернобанка» к вдове его совладельца и президента Николая Николаева. Она должна вернуть деньги, полученные Николаевым из кассы незадолго до краха банка. Вдова является наследницей этих денег, поэтому иск был предъявлен к ней. Решение пока вынесено только в первой инстанции.

Потребовал от наследников

Признать недействительными две сделки по выдаче экс-президенту и совладельцу банка Николаю Николаеву более 1,3 млн рублей, а также вернуть эту сумму в конкурсную массу «Зернобанка», конкурсный управляющий потребовал еще в сентябре 2016 года.

Как следует из материалов дела, 9 сентября 2015 года Николаеву выдали около 13,1 тыс. евро (или 1 млн рублей) по основанию «выдача со вклада», и еще 300 тыс. рублей по основанию «выдача наличных со счета с использованием пластиковой карты». Источники altapress.ru предполагали, что это его зарплата, которая сотрудникам банка выдавалась через вклад.

Однако 23 февраля 2016 года президент банка скончался от серьезного заболевания. Поэтому конкурсный управляющий потребовал взыскать деньги с его наследников — в дальнейшем выяснилось, что им является его вдова Ольга Николаева.

Николай Николаев. Дмитрий Кудрявцев

Необоснованное преимущество

Никто в суде не отрицал, что эти деньги законно принадлежали Николаеву. Но получил он их в сентябре 2015-го, в «подозрительный период» — ведь в тот момент у банка уже появилась острая проблема платежеспособности, он задерживал платежи.

Между тем, сделка, связанная с получением денег с вклада меньше чем за месяц до введения временной администрации создает необоснованное преимущество перед другими кредиторами. Деньги взыскиваются в конкурсную массу, чтобы в дальнейшем удовлетворить интересы кредиторов «по справедливости».

Считали фальшивкой

Дело к вдове Николая Николаева неоднократно откладывали. В частности, потому, что ее представитель заявил: подписи в двух расходных банковских ордерах, которыми оформлены выплаты из кассы банка, фальсифицированные.

Кроме того, представитель вдовы утверждал, что к этому времени Николаев был болен и не мог присутствовать в банке.

Суд назначил почерковедческую экспертизу — эксперт заявил, что сделать вывод о том, кем сделана подпись, невозможно. Тогда на суд пригласили свидетеля — заведующего кассой. И в итоге суд решил, что свидетельские показания подтверждают получение Николаевым денег.

В суде. Фото: altapress.ru.

Сначала вернуть , потом получить

Однако вернуть банку Ольга Николаева должна не 1,3 млн рублей, как от нее требовали изначально, а 720 тыс. рублей (плюс судебные расходы). Полное решение суда пока не опубликовано, поэтому трудно сказать, с чем связано снижение суммы.

Одновременно суд обязал восстановить задолженность «Зернобанка» перед Ольгой Николаевой по возврату денежных средств Николая Николаева, размещенных в банке на общую сумму 1,3 млн рублей. Иначе говоря, она вправе получить в банке деньги, но только после того, как вернет часть полученной незаконно суммы.

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