Виктор Томенко подвел положительные итоги участия Алтайского края в ПМЭФ-2021

Томенко отметил, что все заявленные проекты направлены на развитие экономики Алтайского края.

Прежде всего, он выделяет комплексный инвестионный проект всех регионов Сибири, направленный на развитие внутреннего и въездного туризма.

Как уже сообщал altapress.ru, речь идет о подписании соглашений:

по строительству горнолыжного комплекса на «Бирюзовой Катуни» с компанией «Новые вершины» ( на 25 млрд рублей);

на 25 млрд рублей); о развитии туркластера на «Белокурихе Горной» с компанией «Гранд-Крио Алтай» по строительству современного отеля , клиники ( на 1 млрд рублей).

Также Томенко высоко оценивает потенциал подписанного соглашения с Группой компаний «Черкизово». Инвестиции будут направлены на увеличение производства объемов мяса птицы в Зональном районе. К 2025 году темпы производства должны вырасти вдвое.

В Петербурге подписан и ряд межрегиональных соглашений о сотрудничестве Алтайского края с Рязанской областью и Республикой Северная Осетия — Алания.

Путин выступил в Кремле. kremlin.ru.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

На форуме состоялось пленарное заседание с участием президента России. Девиз форума в этом звучал как: «Снова вместе. Экономика новой реальности».

В своем выступлении Владимир Путин отметил, что сейчас важно «не только выйти на устойчивую траекторию качественного роста, но и использовать открывающиеся возможности, эффективно развивать свои конкурентные преимущества, научный и технологический потенциал». Было акцентировано внимание на необходимости перезапуска экономики, что в контексте развития регионов связано, прежде всего, с раскрытием инвестиционного и экономического потенциала территорий, наращиванием инвестиций в инфраструктуру, новые технологии и кадры.

Впрочем, Алтайский край не попал в группы лидеров представленного в Петербурге инвестиционного рейтинга регионов. Пока пресс-служба губернатора не сообщает, какое именно место в данном рейтинге занял Алтайский край.