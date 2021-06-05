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Экономика

Виктор Томенко подвел положительные итоги участия Алтайского края в ПМЭФ-2021

Губернатор Виктор Томенко прокомментировал участие делегации Алтайского края в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Глава региона подчеркнул, что подписан целый ряд стратегически важных инвестиционных соглашений.

Подписание соглашения о реализации инвестиционного проекта с компанией "Гранд-Крио Алтай".
Подписание соглашения о реализации инвестиционного проекта с компанией "Гранд-Крио Алтай".
Пресс-служба губернатора.

Томенко отметил, что все заявленные проекты направлены на развитие экономики Алтайского края.

Прежде всего, он выделяет комплексный инвестионный проект всех регионов Сибири, направленный на развитие внутреннего и въездного туризма.

Как уже сообщал altapress.ru, речь идет о подписании соглашений:

  • по строительству горнолыжного комплекса на «Бирюзовой Катуни» с компанией «Новые вершины» (на 25 млрд рублей);
  • о развитии туркластера на «Белокурихе Горной» с компанией «Гранд-Крио Алтай» по строительству современного отеля, клиники (на 1 млрд рублей).

Также Томенко высоко оценивает потенциал подписанного соглашения с Группой компаний «Черкизово». Инвестиции будут направлены на увеличение производства объемов мяса птицы в Зональном районе. К 2025 году темпы производства должны вырасти вдвое.

В Петербурге подписан и ряд межрегиональных соглашений о сотрудничестве Алтайского края с Рязанской областью и Республикой Северная Осетия — Алания.

Путин выступил в Кремле.
Путин выступил в Кремле.
kremlin.ru.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

На форуме состоялось пленарное заседание с участием президента России. Девиз форума в этом звучал как: «Снова вместе. Экономика новой реальности».
В своем выступлении Владимир Путин отметил, что сейчас важно «не только выйти на устойчивую траекторию качественного роста, но и использовать открывающиеся возможности, эффективно развивать свои конкурентные преимущества, научный и технологический потенциал». Было акцентировано внимание на необходимости перезапуска экономики, что в контексте развития регионов связано, прежде всего, с раскрытием инвестиционного и экономического потенциала территорий, наращиванием инвестиций в инфраструктуру, новые технологии и кадры.

Впрочем, Алтайский край не попал в группы лидеров представленного в Петербурге инвестиционного рейтинга регионов. Пока пресс-служба губернатора не сообщает, какое именно место в данном рейтинге занял Алтайский край.

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