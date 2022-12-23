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Экономика

Вице-премьер Новак: Россия запретит поставки нефти и нефтепродуктов странам по потолку цен

Россия запретит поставки нефти и нефтепродуктов странам по потолку цен, введенному Западом. Также страна может сократить добычу нефти в начале 2023-го до 500−700 тыс баррелей в сутки, заявил вице-премьер Александр Новак телеканалу «Россия — 24».

Александр Новак и Виктор Томенко.
Александр Новак и Виктор Томенко.
government.ru

Ранее президент Владимир Путин пообещал подписать указ об ответных мерах на потолок цен, введенный с 5 декабря.

По словам Новака, указ подразумевает запрет на поставки нефти и нефтепродуктов странам и юридическим лицам, требующим соответствия в контрактах потолка цен.

«Поэтом мы готовы идти на понижение частичной добычи. В начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500−700 тыс. баррелей в сутки, это для нас примерно 5−7%", — говорит вице-премьер.

По словам Новака, это незначительный объем сокращения добычи. Но, отметил он, «такие риски существуют».

Что такое потолок цен и зачем его ввели — в материале altapress.ru.

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