Вице-премьер объявил о повышении акцизов на бензин

Правительство решило повысить акцизы на дизельное топливо и бензин с 1 января 2019 года на 2,7 тыс. рублей и 3,7 тыс. рублей на тонну соответственно заявил вице-премьер Дмитрий Козак, пишет РБК .

«Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года» — сказал Козак.

Таким образом, они вырастут до 8,258 тыс. руб. и 11,892 тыс. руб. за тонну соответственно.

На фоне резкого роста оптовых и розничных цен на топливо в конце мая на совещании у Козака было принято решение с 1 июня снизить акцизы на бензин и дизтопливо на 3 тыс. и 2 тыс. руб. за тонну соответственно, а также не повышать ставки с 1 июля, пишет znak.com. Это позволило стабилизировать ситуацию на топливном рынке — цены в опте перестали расти, а на заправках даже начали немного снижаться.

Несмотря на повышение акцизов, на АЗС «скачка <цен на бензин> не будет», утверждает вице-премьер.

С 1 января 2019 года начнется завершение налогового маневра в нефтяной отрасли, который предполагает постепенное понижение таможенных пошлин с соответствующим повышением НДПИ. Этот маневр также предусматривает отрицательный акциз для нефтеперерабатывающих заводов, который должен выполнить миссию рыночного инструмента сдерживания внутренних цен на топливо.

Ранее президент Российского топливного союза Евгений Аркуша письменно предупредил администрацию президента РФ о том, что цены на бензин могут резко вырасти в 2019 году. В стране может повториться ценовой коллапс весны 2018 года, если не принять дополнительные меры по стабилизации рынка бензина.