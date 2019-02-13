Власти рассказали, сколько может стоить «Алтайкрайэнерго» и почему его пока не хотят продавать

Вопрос о передаче сетевой компании «Алтайкрайэнерго» под контроль «МРСК Сибири» сегодня не стоит — это нецелесообразно. Об этом заявила начальник управления имущественных отношений Алтайского края Елена Зинкова.

О возможной консолидации сетевых активов двух электросетевых компаний — «Алтайкрайэнерго» (100% акций принадлежит Алтайскому краю) и «МРСК Сибири» — власти региона объявили примерно год назад. Это, как было заявлено, позволит сдерживать тарифы.

Но сегодня вопрос о консолидации электрических сетей не стоит, пояснила руководитель алтайкрайимущества

Елена Зинкова,

начальник управления имущественных отношений Алтайского края:

Каких-то поручений у меня нет, и их нет у отраслевого органа власти — министерства промышленности и энергетики.

Елена Зинкова. altairegion22.ru

Допэмиссия акций на 1 млрд рублей, которая была проведена СК «Алтайкрайэнерго», связана с передачей в собственность компании имущества Бийских МЭС. Елена Зинкова объяснила это тем, что компания стабильно работает. И не говорит о том, что «произведена какая-то специальная акция по увеличению стоимости СК «Алтайкрайэнерго».

23 января губернатор края Виктор Томенко и гендиректор «МРСК Сибири» Виталий Иванов договорились о подписании соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. Но, по словам главы алтайкрайимущества, вопрос о консолидации активов не стоял.

Но если краевые власти все же примут решение о продаже активов, это будет сделано после проведения оценки и по рыночной цене. По предварительной оценке руководителя, стоимость этого актива составляет 5−7 млрд рублей.

Но от этого шага нужно воздержаться, полагает она.

Елена Зинкова,

начальник управления имущественных отношений Алтайского края:

Состояние «Алтайкрайэнерго» более чем стабильное. Компания является лидером по объему дивидендов, выплачиваемых основному акционеру — речь идет о десятках миллионов рублей.

Решение о продаже или передаче СК «Алтайкрайэнерго» в аренду или доверительное управление было принято при губернаторе Александре Карлине. Но после избрания нового губернатора региона власти его отложили. Источник в правительстве края в конце 2018 года сказал altapress.ru, что вопрос нуждается в глубокой проработке.