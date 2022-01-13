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Экономика

Внимание власти к доходам. На сколько россиянам увеличат пенсии и для чего это нужно

Президент Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии россиян. На сколько увеличат выплаты и что об этом говорит эксперт — в разборе altapress.ru.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru
1
Почему Путин поручил проиндексировать пенсии?

Путин поручил проиндексировать пенсии из-за растущей инфляции. Существующие суммы, считает он, недостаточны и не позволяют покрыть расходы пенсионеров.

2
На сколько поднимут пенсии?

По поручению президента, пенсии увеличат на 8,6% (при этом инфляция в России официально составляет 8,4%).

«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — сейчас она смотрится как 8,4% — на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», — сказал Владимир Путин.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0
3
Сколько денег понадобится, чтобы индексировать пенсии?

«С учетом поручения проиндексировать пенсии выше инфляции, на уровне 8,6%, дополнительно в 2022 году потребуется 172,7 млрд рублей. Общий объем расходов на индексацию страховой пенсии в текущем году составит 549,7 млрд рублей», — сообщили ранее в Минфине.

4
А что об индексации пенсий говорит эксперт?

Директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов уверен: индексация пенсий означает повышенное внимание к доходам россиян.

Она обусловлена разницей в доходах граждан как между регионами, так и в пределах одного субъекта.

Пожилая женщина, пенсия.
Пожилая женщина, пенсия.
СС0

«Заявление Владимира Путина о том, что пенсии будут индексироваться на 8,6%, означает, что власть в некотором смысле возвращается к более интенсивной повестке компенсаций и индексации доходов, чем это было в предшествующие 3−4 года», — подчеркнул Орлов ТАСС.

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