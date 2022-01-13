Внимание власти к доходам. На сколько россиянам увеличат пенсии и для чего это нужно

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А что об индексации пенсий говорит эксперт?

Директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов уверен: индексация пенсий означает повышенное внимание к доходам россиян.

Она обусловлена разницей в доходах граждан как между регионами, так и в пределах одного субъекта.

Пожилая женщина , пенсия. СС0

«Заявление Владимира Путина о том, что пенсии будут индексироваться на 8,6%, означает, что власть в некотором смысле возвращается к более интенсивной повестке компенсаций и индексации доходов, чем это было в предшествующие 3−4 года», — подчеркнул Орлов ТАСС.