Внимание власти к доходам. На сколько россиянам увеличат пенсии и для чего это нужно

Путин поручил проиндексировать пенсии из-за растущей инфляции. Существующие суммы, считает он, недостаточны и не позволяют покрыть расходы пенсионеров.
По поручению президента, пенсии увеличат на 8,6% (при этом инфляция в России официально составляет 8,4%).
«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — сейчас она смотрится как 8,4% — на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», — сказал Владимир Путин.
«С учетом поручения проиндексировать пенсии выше инфляции, на уровне 8,6%, дополнительно в 2022 году потребуется 172,7 млрд рублей. Общий объем расходов на индексацию страховой пенсии в текущем году составит 549,7 млрд рублей», — сообщили ранее в Минфине.
Директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов уверен: индексация пенсий означает повышенное внимание к доходам россиян.
Она обусловлена разницей в доходах граждан как между регионами, так и в пределах одного субъекта.
«Заявление Владимира Путина о том, что пенсии будут индексироваться на 8,6%, означает, что власть в некотором смысле возвращается к более интенсивной повестке компенсаций и индексации доходов, чем это было в предшествующие 3−4 года», — подчеркнул Орлов ТАСС.