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Впервые за 2,5 года доллар «пробил» отметку в 70 рублей

10 сентября курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с марта 2016 года превысил 70 рублей — на открытии доллар достигал 70,16 рубля.

Деньги, карта.
Деньги, карта.
СС0

Затем курс скорректировался. По состоянию на 10:40 мск доллар торгуется по 69,81 рубля. Евро стоит 80,67 рубля.

Ранее Центробанк впервые с марта 2016 года поднял официальный курс евро выше 80 рублей. Курс доллара был поднят до 69,03 рубля, пишет polit.ru.

Ранее сообщалось, что Сбербанк спрогнозировал средний курс доллара на три года. Так, средний курс доллара в 2018 году на уровне 62,8 рубля против предыдущего прогноза на отметке 60,7 рубля. Прогноз по среднему курсу доллара в 2019 году повышен до 66,5 рубля с 62,5 рубля, а в 2020 году — до 67 рублей с 63 рублей.

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