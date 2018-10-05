Алтайские производители сельхозтехники могут серьезно пострадать из-за сокращения субсидий

Российским производителям сельхозтехники, в том числе и нескольким алтайским, могут в разы сократить субсидии, которые позволяли аграриям покупать технику со скидкой от 15 до 30%. Если в 2018 году на эти цели выделили 15 млрд рублей, то в проекте бюджета на 2019-ый значатся пока лишь 2 млрд.