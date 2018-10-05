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Алтайские производители сельхозтехники могут серьезно пострадать из-за сокращения субсидий

Российским производителям сельхозтехники, в том числе и нескольким алтайским, могут в разы сократить субсидии, которые позволяли аграриям покупать технику со скидкой от 15 до 30%. Если в 2018 году на эти цели выделили 15 млрд рублей, то в проекте бюджета на 2019-ый значатся пока лишь 2 млрд.

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Но депутаты и промышленники обратились к президенту и премьер-министру с просьбой сохранить прежние объемы поддержки. Об этом altapress.ru рассказал депутат Госдумы Виктор Зобнев.

Выделение субсидий регулируется постановлением № 1432. Оно действует в России уже несколько лет. За это время на фоне растущего доллара предприятия сельхозмашиностроения смогли увеличить объем производства в разы. Аграрии охотно обновляли парк техники, покупая ее с большой скидкой. Доля отечественных машин в объеме продаж превысила 50%, увеличившись в два раза.

При этом именно алтайские предприятия оказались в числе тех, кто показывал самую высокую динамику прироста, прежде всего «Рубцовский завод запчастей» (РЗЗ) и «Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения» (АЗСМ).

Так, РЗЗ, начиная с 2015 года, ежегодно увеличивал объемы производства в полтора раза. В 2016 году объем полученных им субсидий составил около 300 млн рублей. На АЗСМ за три года действия постановления объемы ежегодно удваивались, рассказывала altapress.ru директор предприятия Татьяна Филидова.

По словам Виктора Зобнева, эта мера поддержки эффективна и для бюджета: 1 рубль госинвестиций дает 1,5 рубля прибыли в бюджет в виде возросших налоговых отчислений.

На прошлой неделе в Госдуме прошло заседание экспертного совета по законодательному обеспечению развития сельскохозяйственного, дорожно-строительного и пищевого машиностроения. Его участники подготовили письмо президенту и премьер-министру, в котором просят сохранить объем субсидий на уровне 15 млрд рублей.

Теперь стоит важная задача — отстоять это мнение еще и в минсельхозе, где сменился министр. Именно через это ведомство идут субсидии.

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