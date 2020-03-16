Зачем известный IT-бизнесмен Барнаула занялся развитием сети автомоек

Денис Газукин, основатель барнаульских IT-компаний «Митра» и Freematiq, вошел в бизнес по созданию сети автоматизированных автомоек 150bar. Кроме него в проекте еще три учредителя. Они приходят к владельцам нерентабельных моек в разных регионах России и предлагают открыть технологичные посты без сотрудников. По словам Газукина, такая бизнес-модель позволяет быстро выйти на прибыль.

Что общего у автомоек и IT

Денис Газукин рассказал, что в новый бизнес его пригласили партнеры. Сначала он не хотел им заниматься, но спустя время рассмотрел перспективы.

Для развития автоматизированных моек требуются компетенции IT-специалистов — разработка системы безналичных платежей, использование облачных технологий и интернета вещей. Ключевая специализация его компании Freematiq — разработка финансовых систем.

Денис Газукин,

предприниматель:

— Мой партнер Петр Григорян недавно начал развивать сеть теплых автомоек самообслуживания в Барнауле по франшизе. Но его не устраивает, как работает клиентский терминал. Я пришел, посмотрел и увидел потенциал для дальнейшего развития. После этого меня и начали уговаривать зайти в бизнес. Теперь я в нем технический директор.

Автомойка 150bar в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Автомойки 150bar открываются в отапливаемых ангарах. Там может быть один или несколько постов. Клиент сам управляет всеми процессами (подача воды, химии, оплата услуг и так далее) через специальный автомат, который разработали сотрудники Газукина.

Подобных решений на российском рынке пока немного, поэтому есть пространство для новых игроков и возможность конкурировать в качестве.

Как развивается проект

Первые два поста компании 150bar начали работать в Барнауле на ул. Кулагина в ноябре 2019 года. Там закрылись две классические мойки. По словам Газукина, на новом объекте «сразу пошла прибыль».

В первое время случались технические неполадки, за несколько месяцев их исправили. Сейчас проект масштабируют в другие города.

Денис Газукин,

предприниматель:

— Полтора месяца назад наши партнеры в Бийске запустили две точки. В городе до этого не было ни одной мойки самообслуживания, машины стали выстраиваться в очереди. Доходило до того, что штук 30 стояло. Там, наверное, проект окупится за год — это самый быстрый вариант.

На фоне снижения доходов населения, классические автомойки сильно теряют в рентабельности. Им нужно платить зарплату сотрудникам, бороться с воровством, отвечать за некачественный сервис. К тому же расходы на работу моек в последние годы только растут — тарифы на воду, электричество увеличиваются, качественная химия дорожает, объясняет Газукин.

Денис Газукин,

предприниматель:

— Несколько лет назад на российском рынке появились летние открытые мойки самообслуживания. Формат скопировали с Европы. В нашем климате зимой ими пользоваться некомфортно. С другой стороны, на рынок вышли крупные игроки, которые делают большие вложения в крупные автомойки и рассчитывают окупаемость на три-четыре года с рентабельностью по 25−30%. Для них это нормально.

В таких обстоятельствах, по словам бизнесмена, многие небольшие традиционные мойки оказываются на грани закрытия. К ним и приходят представители компании 150bar с предложением переоборудовать точку. «Мы собираем вкусные кусочки с большого стола», — объясняет Газукин.

Автомойка 150bar в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Перспективность сегмента моек самообслуживания подтвердил и предприниматель Андрей Загарин. Его мойки работают в Барнауле уже 25 лет, кроме этого он развивает автосервис ZavGar.

Загарин говорит, что в последнее время автолюбители Барнаула покупают все более дешевые машины, запчасти и стараются экономить на сервисе. Поэтому мойки самообслуживания с низким средним чеком — актуальное предложение.

Сейчас сборка терминалов для автомоек 150bar происходит в бывшем офисном помещении. В этом году бизнесмены планируют перенести ее в специальных цех. Они намерены продавать оборудование для 50−100 постов в месяц по всей России. У них уже есть партнеры в Новосибирске. Всего работает четыре мойки и девять постов.

Автомойка 150bar в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Что происходит с другими бизнесами Дениса Газукина

В прошлом году Денис Газукин закрыл несколько проектов, которые почти не приносили прибыль (например, образовательный центр Digital Space). А также некоторые социальные проекты — в частности работу со стартапами в Ассоциации поддержки инноваций.

Объединение продолжит поддерживать встречи Barnaul Digital Community, планирует провести крупную IT-конференцию и традиционные хакатоны (команды программистов собираются вместе, чтобы создать проекты за один-три дня, им помогают эксперты — прим. ред.).

Денис Газукин также рассказал, что рынок разработки программного обеспечения на аутсорсинге, на котором работали несколько барнаульских IT-компаний, сильно сузился.

Денис Газукин Анна Зайкова

Крупные заказчики теперь предпочитают открывать собственные технические подразделения, потому что критически важным стало глубокое погружение программистов в специфику бизнеса. Они приходят и в Барнаул. Самый известный пример — команда разработчиков в Сбербанке.

Денис Газукин,

предприниматель:

— Подготовка кадров в регионе для моего бизнеса больше не играет такой роли, как раньше. Крупные компании, которые заходят в регион, забирают себе программистов, нам сложно с ними конкурировать по зарплате. Алтайскому краю в целом, конечно, будет лучше, если здесь появится много разработчиков. Они платежеспособные люди, которые ходят в кафе, покупают недвижимость, и создают среду. Нам же нужно искать новые ниши и адаптироваться к изменившейся реальности.

По словам Газукина, сейчас Freematiq и «Митра» работают стабильно, проекты у них есть, тем не менее предприниматель начал искать новые направления развития. По этой причине его и заинтересовали автомойки.