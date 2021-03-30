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Экономика

Замминистра объяснил рост цен на бензин на фоне удешевления нефти

Замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин объяснил «Комсомольской правде», почему бензин в стране дорожает, при этом нефть на мировых рынках дешевеет.

Заправка. Бензин.
Заправка. Бензин.
СС0

Сорокин отметил, что на стоимость топлива в России влияют три фактора. Первый — бензин продают и покупают за рубли.

«При изменении цены нефти на мировых рынках ее стоимость в рублях обычно меняется не сильно — как правило, она находится в диапазоне от 3000 до 3500 рублей за бочку. Но в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился. Поэтому нефть стоила больше 5000 рублей за бочку», — объяснил он.

Кроме того, двухпроцентные темпы роста цены на бензин практически не отличаются от уровня инфляции. По словам Сорокина, если бы стоимость бензина колебалась так же, как и цена на нефть, это вызвало бы негативную реакцию.

Замминистра пояснил, что именно против «колебаний» и ввели специальный демпферный механизм, позволяющий удерживать цену бензина в рамках инфляции.

«Третий момент — бизнес всегда неохотно идет на снижение розничных цен. К сожалению, это свойственно коммерческому сектору. Поэтому и до демпфера при падении цен на нефть бензин сильно не дешевел», — указал замглавы Минэнерго.

Также Сорокин оценил риски дефицита бензина в России: «Запасы уже выросли до 1,65 миллиона тонн. Период ремонтов и обслуживания нефтеперерабатывающих заводов пройдем без перебоев».

Ранее россиян предупредили, что цены на такси могут синхронно вырасти на 5−10% из-за подорожавшего топлива.

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