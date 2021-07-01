Подработка-2021. Где найти в Алтайском крае и сколько можно поднять денег

Altapress.ru и сервис «Авито» продолжают серию материалов о состоянии рынка труда в Барнауле и Алтайском крае. Вторая статья посвящена подработке — кто ее заказывает, на каких условиях, а кто — ищет.

Что изменилось за год

Принято считать, что ключевым признаком кризисного состояния экономики является рост спроса на вторичную занятость. Коронакризис показал — данный тезис вовсе небезоснователен. Тренд «карантинного» года в России — существенный рост числа вакансий с неполным рабочим днем на рынке труда.

Тенденция ярко прослеживается в Алтайском крае. К примеру, в мае 2021 года рост таких вакансий составил 25% по сравнению с апрелем. При этом, резкий рост спроса отмечается с начала года. Кстати, на должностях с частичной занятостью жители региона могут заработать в среднем 12 тыс рублей, подсчитали специалисты Авито. Работа.

Курьер сервиса «Яндекс.Еда». Анна Зайкова.

Спрос и предложение идут рука об руку

Популярность подработки растет как среди соискателей, так и среди работодателей. В Алтайском крае с начала 2021 года количество предложений с частичной занятостью ежемесячно увеличивалось на 12−14%, а в мае выросло сразу на 25%.

Чаще всего компании приглашают на неполный рабочий день кандидатов без опыта и студентов — на должности курьеров, упаковщиков, сборщиков заказов, промоутеров, а также на другие профессии не требующие специальных навыков.

Работники без опыта наиболее востребованы в сфере ЖКХ

Доля вакансий для соискателей без опыта составляет 27% от всех объявлений о найме на неполный день. В ТОП-5 сфер по числу таких предложений в том числе входят группы профессий:

ЖКХ , эксплуатация ( 15%),

эксплуатация 15%), продажи ( 10%),

10%), производство , сырье , сельское хозяйство ( 7%),

сырье сельское хозяйство 7%), домашний персонал ( 7%).

В целом, в Алтайском крае работодатели предлагают вторичную занятость в объеме по 3−4 часа в день в каждой двадцатой вакансии.

Грузчик с мукой Анна Зайкова

Екатерина Салостий,

региональный представитель «Авито. Работа» в Сибири:

Пандемия оказала большое влияние на динамику спроса и предложения подработки. Ограничительные меры вызвали активное развитие служб доставки и онлайн-услуг. Компании взялись за перестройку привычных форматов ведения бизнеса, начали открывать новые позиции. Сказался и дефицит рабочих рук в связи с оттоком мигрантов. В свою очередь, из-за экономической нестабильности люди стали чаще искать источники дополнительного дохода, особенно те, кто трудится посменно, Те, кого отправили на «удаленку», тоже смогли выделить время для подработки. Увеличение гибкости рынка труда даёт больше возможностей для заработка соискателям, особенно в массовых профессиях.

Рост популярности подработки среди жителей Алтайского края нагляднее всего отражает сопоставление их активности — т. е. количество запрошенных контактов работодателей на «Авито. Работе» — в 2019, 2020 и 2021 годах.

Официант. СС0

В мае 2020 года интерес к вакансиям с неполным днем вырос на 78% по сравнению с маем 2019 года. Еще через год запрашивать контакты работодателей по объявлениям с частичной занятостью стали на 67% чаще. Данные ежегодного прироста спроса по самым популярным вакансиям представлены на графике:

Екатерина Салостий подчеркивает, что согласно совместному исследованию «Авито» и сервиса part-time, в Сибири сегодня подрабатывают 38% жителей от общего числа населения. При этом 42% опрошенных ответили, что они подрабатывали раньше, но сейчас перестали.

Кроме того, каждый пятый сообщил, что прежде ему не приходилось устраиваться на неполный рабочий день. «А 23% респондентов отметили, что им пришлось найти один или несколько способов дополнительного заработка из-за пандемии» — заключает эксперт.

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Хорошо ли оплачивается подработка

Медианная (усредненная) зарплата, на которую могут рассчитывать жители Алтайского края, ищущие подработку, составляет на сегодня 12 тыс рублей. Самую высокую оплату на позициях с неполным днем обещают:

в автомобильном бизнесе — 25 тыс рублей,

сфере транспорта и логистики — 18 тыс. рублей,

в группе «Производство , сырье , сельское хозяйство» — 17 тыс. рублей.

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Медианная зарплата по всем вакансиям и со всеми графиками работ в регионе равна 25 тыс рублям.