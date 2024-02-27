Куда ушел председатель Арбитражного суда Алтайского края и когда назначат нового

Как стало известно altapress.ru, летом этого года ожидается назначение нового председателя Арбитражного суда Алтайского края. Между тем, прежний его председатель Борис Долгалев еще в начале года получил новый пост и покинул Алтай. А арбитражный суд региона уже почти два месяца возглавляет зампред Лариса Ильичева - в статусе и.о. председателя.

Куда ушел Борис Долгалев

Пост председателя краевого арбитража Борис Долгалев занял в 2019 году - в Барнаул он прибыл из Омска, где занимал должность зампредседателя арбитражного суда.

А в 2023 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила об открытии вакансии председателя Седьмого арбитражного апелляционного суда, расположенного в Томске.

Борис Долгалев подал документы – и ВККС его рекомендовала на этот пост еще в сентябре 2023 года. Вот как описывал процесс рассмотрения его кандидатуры на коллегии корреспондент издания pravo.ru.

Председатель АС Алтайского края Борис Долгалев хочет занять пост главы 7-го ААС. У него спросили, какие дела он рассматривал. Он объяснил, что в основном это были споры с пенсионным фондом. «Это была вынужденная мера», — сказал претендент. Когда в 2019-м он пришел на должность, в суде были проблемы с разумными сроками рассмотрения дел. Еще зданию требовался капремонт. Поэтому председатель выбрал такую специализацию. Этого объяснения хватило, чтобы получить рекомендацию.

Борис Долгалев (в центре) в Арбитражном суде Алтайского края. ВК/7-й ААС

Указ президента РФ за №13 о его назначении на пост председателя Седьмого арбитражного апелляционного суда датирован 4 января 2024 года.

А 2 февраля его в торжественной обстановке представили коллективу суда и приглашенным лицам - губернатору Томской области, председателю областной думы и другим, проинформировала страничка суда в соцсети «ВКонтакте».

Интересно, что и его старший брат Евгений Долгалев, возглавлявший следственное управления СКР по Алтайском краю в 2013-2018 годах (а затем руководивший управлением СКР по Хабаровскому краю), тоже получил новый пост. Но чуть раньше. Летом 2023 года он возглавил следственное управления СКР по Новосибирской области.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Кто руководит краевым арбитражом сегодня

Полномочия председателя краевого арбитражного суда осуществляет Лариса Ильичева – она имеет статус исполняющего обязанности. Полномочия ей передали в соответствии с приказом Верховного суда РФ от 12 января 2024 года.

Лариса Ильичева - выпускница юрфака АлтГУ. Судьей краевого арбитража она была назначена в 2010 году, а в 2020-м стала заместителем председателя. Входит в судебную коллегию по рассмотрению дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений.

Когда назначат нового председателя

Сначала Высшая квалификационная коллегия судей объявляет об открытии вакансии, в котором обозначается срок подачи документов от претендентов. И вот к настоящему моменту вакансия председателя Арбитражного суда Алтайского края закрыта – срок подачи документов истек 20 февраля, сообщили altapress.ru в пресс-службе суда.

Передача документов. Фото: ru.freepik.com, автор pressfoto.

Но сведения о том, кто именно подал документы, являются закрытыми до момента опубликования информации ВККС о повестке дня ключевого заседания. Перед этим ВККС проводит проверки претендентов на вакансию. А на ключевом заседании она либо рекомендует, либо не рекомендует кандидата.

Если рекомендация коллегии судей получена, кандидатуру рассмотрит кадровая комиссия при президенте РФ. Если и этот этап он пройдет успешно и тоже получит рекомендацию, то в течение месяца принимается Указ президента о назначении председателя суда.

«Мы ожидаем, что Указ будет подписан в июле-августе, может быть, в июне», - пояснили в пресс-службе суда.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске. ВК/7-й ААС

Кто из судей еще покинул Алтайский край

В Седьмой апелляционный суд в Томске перешло еще двое судей алтайского арбитража: Екатерина Фаст (по указу от 15 февраля 2024 года) и Юлия Лопатина (от 8 ноября 2023 года). Обе окончили Томский университет и какое-то время работали в Седьмом ААС, так что, можно сказать, они вернулись на историческую Родину.

Анжелика Донцова, выпускница юрфака АлтГУ, работавшая судьей в алтайском арбитраже с 2015 года, уехала дальше: указом от 15 февраля 2024 года получила должность судьи Арбитражного суда Западно-Сибирского округа, расположенного в Тюмени.

Ранее altapress.ru рассказывал, что несколько важных постов в органах исполнительной власти Алтайского края до сих пор занимают временно исполняющие обязаннссти.

Так, Андрей Стрелковский возглавляет министерство природных ресурсов и экологии в статусе врио, Евгений Шестаков - врио начальника управления по госрегулирования цен и ресурсов, Евгений Казанцев - врио руководителя управления по развитию туризма, Елена Абдулаева - врио руководителя управление по развитию предпринимательства.

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